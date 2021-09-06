阿力金吉兒／圖

關於失去記憶這件事，建國一直覺得很不好意思。不全然是由於他住院療養期間，院方播放給他看的那許多電影 和連續劇，好些都以「主人公失去記憶」為主要敘事設定的（當然，還有一堆其他的類型）。據說那是院方為了治療他的失憶，給他安排的特別療程，有個名堂叫「敘事治療」。

那些亂七八糟的片子裡，有幾部令建國印象深刻。一部是印度 片，為保護心愛的女人而被匪徒打破頭的印度仔，僥倖救回卻發現失去記憶──不知道自己是誰。但其實他並沒完全失去記憶，他會從心底深處，喚起那深惡痛絕的仇人的名字。但一覺醒來（大腦重新開機後），新的記憶又會忘得一乾二淨。為了防止忘卻，於是他把每回重新喚起的記憶片段的關鍵詞，用簽字筆寫在身上（一開始當然是身體的前面，寫滿了只好「校正回歸 」在屁股和腿後側）。就那樣，累積了充分的復仇資訊。

另一部恐怖一些，遇難醒來的主角，殘存的記憶驅使他要去找某君復仇。經過大約一個多小時的抽絲剝繭、殺了許多看來就是該被殺的傢伙，終於找到他想找的那記憶深處模糊的臉孔──你一定猜到了，沒錯，那正是他自己。

有位成名後專演傻瓜的那個老外，年輕時有一部片有類似的裝置。著迷於某個神祕數字，最終引導主人公找到從前的、被自己遺忘的另一個自己──一個殺過人的精神病患。那是部喜劇，因此他美麗年輕的妻子和可愛的女兒免於被殘殺，不像那些凶殘的韓國驚悚片。有的政客失憶後變成好官，重新找回良心；有的渣男失憶後愛回被自己遺棄的女人──只有她沒放棄成為廢人的他，他也「退化」為比較純真的過去。如果是喜劇，結局總是那樣的，看得出是一種「願望的滿足」，好像是對現實的不完滿的一種修補。

還有一部，一位被打破頭的老兄，被警方懷疑是連續殺人犯。幾經艱辛找回自己後，發現自己原來是個偵探，受雇追蹤連續殺人犯，且已經非常接近目標，不料卻被反將一軍，差點喪命。

建國不曉得自己的處境究竟會是喜劇、悲劇還是鬧劇。剛醒來時，他根本不知道發生了什麼事，也記不得自己是誰。頭被厚厚地包紮起來，每天換藥會感到疼痛。但不知道究竟傷得有多重，好像整個頭都被掀開了。

大鬍子孟加里醫生叮囑，受傷的地方絕對不能去搔，傷口癒合時可能會癢，抓破了就很麻煩。為防止他睡著時無意識地亂抓，那陣子，睡覺時間護士都會鄭重其事把他的手綁起來。能下床後，照鏡子才發現頭顱左上方一個拳頭大的凹陷。問過醫生，說補不起來了，「留著好通風。」大鬍子自以為幽默。「沒死就算命大了。」

他們說，他被送來時，頭都被打破了，流了很多血，動手術時不得不挖掉好些碎骨和一小塊被打爛的腦。動過二十多個小時的外科手術後，他就被送到這地方療養，昏迷了好久。

建國驚訝地發現，自己聽得懂那些縈繞在耳邊的英語、馬來話和華語。

他知道的一切都是醫護和志工阿嫂告訴他的，包括他叫「建國」這回事。其實他們發現他時，身上沒有證件，也沒有錢，可能皮夾被搶走了。只有一封密密麻麻寫滿兩張紙的信，頭兩行寫著：

建國：

當年匆匆一別，不料三十年過去了。

因此他就被叫建國了，建國本人也沒什麼意見，名字不過就是個名字而已。後來院方想聯絡建國的親屬，就依信封上寫的地址寄過幾封通知，幾乎都被退回了。可能信封和信本來就不是一體的，因某種緣故被「送作堆」。信封上以發抖的隸書寫的其實是「北方先生鈞啟」。因信封和信紙上收信人的名字不一致，院裡開會商議後，就做了那樣的決定。志工阿嫂有點得意地小聲說，最終被採納的是她的意見，「其實我只念到華小五年級，我的華文程度在這裡，算很好的了。」

那封信，因浸泡在大量的血裡，成了名副其實的「血書」，但因血太多，都被泡爛了。要把信紙和信封分離都很難，更別說那些鋼筆字，能辨識出來的都不多，而且不成句，沒什麼有價值的訊息。後來被辦案的警方裝進拉鍊袋，和他的血衣、血褲、鞋子等，都做為證物收繳了。（一）