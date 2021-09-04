四分之一英里（二三）

記者陪他去六福殯儀館取姊姊的骨灰，為這只小小盒子裡的骨灰開了海關證明。

出發前，劉海點了一下，他們一共有九箱子要帶走。箱子堆在廉租房裡，幾乎把房間裡的空地都塞滿了。老母親坐在床邊，收拾一新，準備去機場。

「這麼多箱子我怎麼帶啊？」這是劉海的話，採訪的結束語。

這個時候，四十街口站街的站街女已經轉移到「南牙買加」靠近長島 直通線的汽車 旅館裡。髮廊一條街那兩個黑暗的門洞都上了鎖，老李在隔街開的商鋪也是大門緊閉。大門外的鋁合金防盜門上，貼著因欠房租法院發的驅逐令。

又到了忙碌的十一月。我生日那天，小艾送我一件禮物，代替那隻消失的招財貓。招財貓並不屬於我，但似乎公司裡只有我一個人注意它不見了。

禮物用塑膠泡泡紙層層包著，拆開來看，裡面是一只陶俑。一個身材苗條的女子，約五寸高，橘紅色的身體上覆蓋著一層已經褪色的白釉。女子著袍，戴著小茶碟一樣的帽子。帽子下是端莊的鵝蛋臉，小鼻子、小眼睛，好像唐侍女圖裡的模樣，長長的頸項非常優雅。一隻手端在胸口，捏著一把粽葉扇，另一隻手舉起，手掌殘缺。

我伸出手指，摸了一下陶俑舉起的殘手。

小艾說：「這隻手應該是舉著一個碗，或者是一束麥穗，或者水壺。這三樣在古代希臘，都是吉祥的東西。」

小艾笑盈盈地看著我的反應，等著我說喜歡。我當然喜歡，這比招財貓雅致多了。小艾見我喜歡，喜孜孜地解釋，陶俑是過去在紐約 的骨董店淘的，這叫塔納格拉陶俑，是古希臘人下葬時給死者的禮物，伴隨著地下的寂寞時光。（二三）