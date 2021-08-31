四分之一英里（一九）

我們今天已經領導著有九千一百萬人口的根據地。我們的同志 在困難的時候，要看到成績、要看到光明、要提高我們的勇氣。要奮鬥就會有犧牲，死人的事是經常發生的。但是我們想到人民的利益，想到大多數人民的痛苦，一切革命隊伍的人都要互相關心、互相愛護、互相幫助。

我沒有把這段語錄背誦給小艾聽，第一她對偉人語錄根本不熟悉；第二，她肯定不會覺得，我們和西西之間有什麼共同的目標。我說這些高深的話，只能讓她覺得我瘋了。

「你操心那些事，今天要簽的單子都審完了嗎？」小艾會一板一眼地說，她的口氣像我小學時候的班主任。

上小學時，中午強制小學生在教室午休。我們這些孩子哪裡肯午休，偷偷讀雜誌。有一次讀《奧祕》，這本後來被定性為偽科學的雜誌上說，外星人可能已經到過地球。說著、說著，我們的嗓門大起來，引起班主任的注意。她衝我們一瞪眼：「好好午休，要不起來做作業，外星人就是明天來，你也得按時交作業不是嗎？」

隨著時間推移，劉海成為法拉盛 街頭景觀的一部分，他發傳單、找別的站街女聊、接受記者採訪，他很忙。開始時他堅信姊姊是被強姦以後，再拋下樓的，堅信紐約市 政府在掩蓋真相。隨著他調查活動的深入，他也給我們這些局外人，揭開了站街女的產業鏈──紐約員警掃黃行動懲罰的對象是食物鏈最底端的妓女，而不是按例抽取嫖資的皮條客，也不懲罰轉租四十街小公寓的房東。

西西這樣的站街女，接待一個顧客，皮條客收二十美元。一三五號那個小公寓是她的工作場所，是按「人數」付錢的，最多的時候，一晚上西西上交了五百美元的抽頭給老李。（一九）