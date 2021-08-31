我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

四分之一英里（一九）

凌嵐

我們今天已經領導著有九千一百萬人口的根據地。我們的同志在困難的時候，要看到成績、要看到光明、要提高我們的勇氣。要奮鬥就會有犧牲，死人的事是經常發生的。但是我們想到人民的利益，想到大多數人民的痛苦，一切革命隊伍的人都要互相關心、互相愛護、互相幫助。

我沒有把這段語錄背誦給小艾聽，第一她對偉人語錄根本不熟悉；第二，她肯定不會覺得，我們和西西之間有什麼共同的目標。我說這些高深的話，只能讓她覺得我瘋了。

「你操心那些事，今天要簽的單子都審完了嗎？」小艾會一板一眼地說，她的口氣像我小學時候的班主任。

上小學時，中午強制小學生在教室午休。我們這些孩子哪裡肯午休，偷偷讀雜誌。有一次讀《奧祕》，這本後來被定性為偽科學的雜誌上說，外星人可能已經到過地球。說著、說著，我們的嗓門大起來，引起班主任的注意。她衝我們一瞪眼：「好好午休，要不起來做作業，外星人就是明天來，你也得按時交作業不是嗎？」

隨著時間推移，劉海成為法拉盛街頭景觀的一部分，他發傳單、找別的站街女聊、接受記者採訪，他很忙。開始時他堅信姊姊是被強姦以後，再拋下樓的，堅信紐約市政府在掩蓋真相。隨著他調查活動的深入，他也給我們這些局外人，揭開了站街女的產業鏈──紐約員警掃黃行動懲罰的對象是食物鏈最底端的妓女，而不是按例抽取嫖資的皮條客，也不懲罰轉租四十街小公寓的房東。

西西這樣的站街女，接待一個顧客，皮條客收二十美元。一三五號那個小公寓是她的工作場所，是按「人數」付錢的，最多的時候，一晚上西西上交了五百美元的抽頭給老李。（一九）

紐約市 法拉盛 同志

上一則

《老照片說故事》打上領帶做實驗

下一則

閃電

延伸閱讀

當年高考放榜

當年高考放榜
午休趴睡增抵抗力 營養師5招「腸」保健康

午休趴睡增抵抗力 營養師5招「腸」保健康
影／深海異形？ 「外星魚」凸眼吐內臟 網揭畸形殘酷真相

影／深海異形？ 「外星魚」凸眼吐內臟 網揭畸形殘酷真相
是時候了（二一）

是時候了（二一）

熱門新聞

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。（圖：亞洲大學提供）

莫斯科國際攝影大賽 台灣大學生拍攝「市場一隅」獲獎

2021-08-30 03:15
蔡璧名曾罹癌後康復，但她沒有空手回來，因此學會如何好好照顧自己的身體與心靈。(圖：蔡璧名提供)

醫道結合抗癌重生 蔡璧名從心出發

2021-08-28 07:00
黛安／圖

依親兩樣情

2021-08-27 03:03

人到中年

2021-08-28 03:01
母親的「高小」畢業證書。

《老物件情懷》母親的畢業證書

2021-08-24 02:00

翠花的盼望

2021-08-27 03:02

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」