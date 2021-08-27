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四分之一英里（一五）

凌嵐

就這樣，我成為精神文明部最陰險的女人，同事遇到我都繞道走。連老陳，見到我都不敢當人面打招呼，而是像特務祕密接頭那樣，前後看看沒人，再彎腰側臉，虛著聲音對我說：小梅，你好嗎？

那時讀卡夫卡的《變形記》：「當格里高•薩姆莎從煩躁不安的夢中醒來時，發現他在床上變成了一個巨大的甲蟲。他的背成了鋼甲式的硬殼，他略一抬頭，看見了他拱形的棕色肚皮。肚皮僵硬，呈弓形，並被分割成許多連在一起的小塊。和它身體的其他部位相比，他的許多腿顯得可憐的單薄、細小。這些細小的腿在他跟前，在他眼皮下無依無靠地發出閃爍的微光。」毫無疑問，這寫的就是我，一夜之間，我變成了一隻甲蟲。

不久民俗處正式宣布高英轉正，老陳提升為正處長，原正處長退休。宣布消息的那天中午，高英在單位附近的小餐館裡請大家吃小龍蝦，我沒有去。第二天我辭職。辭職僅是一個姿態，不轉正我就不是正式員工，無職可辭。

調離越州高中已經五年，我也不可能再回去教書。變形報廢，我屬於社會閒雜人等。離開這個工作，我不知道應該怎麼活，也不知道自己應該到哪裡去。那時走在街上，我最怕的是遇到文宣系統的同事，也怕遇到過去的老同學，鄙視和憐憫都等於打我的臉。

怕見人，也怕給父母打電話，這種焦慮讓我常流鼻血。最後我想出一個躲著人群，又不用全天縮在家裡的辦法，星期一早上就進城裡的大湖公園，這個時間來公園，絕對不會撞到上班的人。

公園裡遊人寥寥，偶爾有一兩個公園保潔員無聊地坐在路邊的假山石邊刷手機，身邊擺著掃帚，裝出隨時起身幹活的姿勢，其實他們會在那裡一動不動坐很久。（一五）

退休 手機 工作

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