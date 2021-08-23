蘿莉塔的美國夢（五）

還好其他有許多媽媽們很稱職地扮演今晚的角色，頭髮梳成電影 明星的模樣，帶著各種道具，手裡得意地牽著打扮好的爸爸們。高爾夫球俱樂部裡的氣氛一下子就被炒熱了，加上舞台上的小樂隊，賣力演奏著爵士樂 ，舞池裡成雙作對的紅男綠女跳著舞，時光被拉回到二十年代，一切糜爛華麗，讓蘿莉塔看得目不轉睛。

窗口旁的一桌男男女女，更是吸引了她的眼光。他們都是金髮碧眼的男士和少婦們，笑容燦爛，舉手投足散發著優雅的魅力，讓蘿莉塔心馳神往。

「他們是誰？」

「誰？喔，妳是說那群人啊。他們是希頓家族啊！」

「希頓家族？」她對clan（家族）這個字不熟悉，有點茫無頭緒。

「希頓家族是個望族，在當地已經好幾世代了。大多數的商店都是他們的資產。好久以前，他們的祖先有遠見，眼光甚好投資 了房地產。雖然這些年子孫比較不成材，遊手好閒、揮霍著家產，但在當地仍很活躍，無論是家長會或市政會，都時常可以看到他們的成員高聲發表意見。」一個媽媽把椅子挪近，在蘿莉塔耳邊低聲說著，像是在分享不可見人的小道傳聞。「他們有些瘋狂的想法，不肯給孩子們打疫苗，但總有法子讓他們上學，我們都知道他們的把戲。」

說完，她的眼神挑了挑，瞄向不遠處一個高大的灰髮男人，正是華森醫師。

蘿莉塔對這些細節不感興趣，她只是目不轉睛地看著這些美麗的人兒，像電視上影集裡的男女主角一樣耀眼。就像《大亨小傳》裡的人物，在主題舞會裡打扮得宜，手裡拿著香檳酒，宛如國王和皇后一般高高在上。（五）