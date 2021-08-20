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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

是時候了（四四）

陳謙

「這是疫情期間，老人院裡人去得越少越好。下面家裡會有個簡單的道別儀式的，你們到時一起去，外公在天上會知道你們的心意的。你們為外公禱告吧，好孩子！」柳瓊也過去幫著傑克勸孩子。

「疫情，又是疫情！」小菲嗚咽著。

柳瓊自己的淚水再沒能忍住，和小菲擁在一起，哭了起來。

傑克開車子載著柳瓊和桂瓊姊妹往山下開去的時候，月亮爬了上來，在雲層中呈出一掛橘紅。柳瓊這才想起來，加州海岸正在大燒山火。太平洋在前方遠處顯呈一條銀線。桂瓊在副駕駛位上安靜地揩淚。柳瓊傾身向前，輕輕撫著桂瓊的肩。

柳瓊想，現在她不是孤單的，是和妹妹一家在送別父親。她輕聲說：「桂瓊，這種時候我們要安靜。不要哭，讓爸好好走，沒有牽掛。」

桂瓊停止了抽泣，說：「我是有心理準備的。但是，真的來了，還是很難過，很捨不得──」桂瓊的聲音又變了。傑克伸出右手去摟她。桂瓊又說：「姊，我難過的是，爸走的時，我們都不在身邊。」

柳瓊沉吟了一下，很輕地說：「我們都跟他道別過了。他知道的。我在想，他也許是不想讓我們在他身邊呢。」

「只能這麼想了。啊，我今天道別的時候親了他的。」

柳瓊傾身向前，把手臂環到了桂瓊的脖子上。

桂瓊轉過頭來：「姊，今天你讓我們出去，單獨跟爸說了些什麼？」

柳瓊一愣，鬆開了環著桂瓊的雙臂：「就是一些私房話吧！安慰他。還有他以前總是交代的事情，我跟他過了一下，讓他放心。」柳瓊望著前方，喃喃地說。

「他總是很遺憾你不成家，沒孩子，讓我要叫孩子們將來照顧你。」（四四）

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