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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

四分之一英里（八）

凌嵐

她聽不太明白我說的是什麼，先是討好地點頭，說si, si，後來猜到公司裡少了一件什麼東西，又趕緊搖頭否認，non, non。為了強調她的無辜，她用手溫柔地拍了拍我的手。我最後給了她十美金，讓她給孩子買零食。

我腦海中揮之不去的是那天晚上的偶遇──那天晚上，在那個時間點，哥倫比亞炸雞店裡見到的兩個華人女子，其中一個回頭看我的人真是西西的話，應該是她從四十街的樓裡最後一次自由地出來。

「你看到的，極可能並不是西西，而是別人，任何人。法拉盛這種女人多得很呢，身材、長相都差不多。你就看那麼一眼，真那麼確定？就是西西又怎麼樣？」小艾說，她想說一切都是我的想像，那晚上的記憶，加上一兩點巧合，最後變成我對這個素不相識的陌生女人的想像，就像《西遊補》裡鯖魚精吹出一口氣，變成了讓孫悟空入迷的青青世界──鯖魚本與悟空同時出世，住於「幻部」，自號「青青世界」，一切境界，皆彼所造，而實無有。其云鯖魚精、云青青世界、云小月王者，即皆謂「情」矣。

西西突然出現和同樣突然的消失，讓我第一次意識到來和去的偶然和隨意──只要提了兩個箱子，坐上飛機，空降到這裡，然後就開始買公寓、找工作，一切都可以輕易地從零開始。重新開始真的是我想像得那麼容易嗎？

這幾年我沒有太多對家鄉的想念──反正所謂的家鄉母國，坐一趟跨洋飛機，十六個小時就可以回去了。我是怎麼來的、我要到哪裡去，這些高深莫測又是非常基本的問題，在我決定移民的時候，從來就沒有糾結過，現在卻時時糾纏著我。（八）

法拉盛 華人 移民

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