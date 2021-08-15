「肯定是了。」柳瓊自語般地應著。

「可能是對自己的英文不太有自信，老人家跟我們的話很少。留給我們的，就是他獨坐在窗邊輪椅上，看向停車場的悲傷樣子。老人是在一個清晨突發心梗走的。他家族來了很多人，烏壓壓一片。他的幾個女兒站在一起，卻沒有傳說中的小女兒。」

前方是一個紅燈，歡歡停了下來。「就在老人走了一周左右，有天下午，『金柏』來了個年輕女孩，天然鬈的濃黑頭髮，眉毛很粗、眼睛很圓，T恤、短褲，打扮舉止跟美國 同齡的姑娘沒有兩樣。她的名字也是英文的，叫阿莉希婭。她告訴我，她是法赫德的小女兒。」

歡歡話音剛落，交通燈就綠了，大奔「轟」地衝過了十字路口。

「阿莉希婭的英文幾乎沒什麼口音，她說想看看父親最後住的地方。我帶著她在『金柏』走了一圈，最後來到法赫德住過的房間。當時那房間剛打掃乾淨，新住戶還沒進來。我一推開房門，阿莉希婭就慢慢地，幾乎是踮著腳，直向窗邊走去。她在法赫德的輪椅總是停靠的地方停住，點踩得很準，彎下身來，撩開百葉窗，往外看去。這一看就知道，她肯定是聽過很多關於父親在等她的傳說。」

「天啊！──」柳瓊倒抽一口長氣，輕叫。

歡歡點點頭：「你可以想像，阿莉希婭接下來的反應。我輕輕地帶上了門，把痛哭的阿莉希婭留在了她父親最後住過的房間裡。」柳瓊的淚上來了。

「阿莉希婭離開前，到我的辦公室道別，情緒已經平靜下來。她告訴我，從九十年代末開始，她們全家就一直在動盪中到處逃。不是在難民營，就是在奔向難民營的路上──這是她的原話。」（三九）