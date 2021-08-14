「荷西他們都知道的，iPad是他的寶貝。通過它就能跟你們見面啊，所以那iPad總是要放在最方便拿到的地方。我坐下來，慢慢問他是怎麼回事。他應該是剛跟你通完視頻，跟我說，如果講他還有什麼遺憾，就是沒能幫你從少小母親離去的陰影裡走出來。」

「他這麼說的嗎？」柳瓊一驚。

「伯父那時已經很弱了，話說得斷斷續續，但這個意思表達得很清楚。」歡歡開始發動車子。

「伯父是老人家，我不知道該怎麼談下去。我跟桂瓊同齡，對你媽完全沒印象，桂瓊一直也不願多談你們家裡的事的。現在伯父，唉，說什麼可能都晚了。可柳瓊姊，你的路還好長，所以我想了很久，還是覺得要跟你說說。不管你扛的是什麼，就都在『金柏』放下吧！這樣伯父才能走得安心。」

柳瓊沉默著，又聽得歡歡說：「我在『金柏』看過了太多的人生悲喜劇。最不好受的，就是看到老人帶著遺憾離開。我們這裡有過一個敘利亞來的老人家法赫德，在敘利亞是個做五金店的小老闆，有個大家庭，移民 到這一帶的兒女、親戚很多。他的房間總是最熱鬧，總有很多人來看他，讓別的老人特別羨慕。」

車子這時轉上了主街，街燈亮了起來。歡歡盯著前方，語速更慢了：「沒人的時候，法赫德經常就坐在窗邊，老在看外面的動靜，好像在等什麼人。後來我就聽人說，他等的是他在矽谷 的小女兒。你想矽谷離這裡這麼近，對一個關係非常密切的大家庭而言，卻有個從來不來看望父親的小女兒，這裡面肯定有一把沒打開的鎖。」歡歡說到這裡，停了一下。（三八）