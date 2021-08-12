顏寧儀／圖

1

安妮的媽聽朋友凱莉說，想給最疼愛的外甥詹姆斯找對象，很想把女兒推銷出去。凱莉對安妮也有好感，邀請安妮一家三口到她家的周末聚會玩。

「那邊會有很多孩子，我給你們介紹，認識一下。」凱莉說。

周末一到，安妮的媽興沖沖地帶著不情願的安妮和疑心重的安妮的爸，開車往凱莉家奔去。

整個禮拜，安妮的媽都在猜測詹姆斯的樣子。她想，安妮大學快畢業了，詹姆斯在當實習醫生，年齡差距正好。他們都是在美國 長大的孩子，應該很合得來，真是太合適了。

到了凱莉家，只見三、四個嘰哩呱啦講英語的華裔 小孩，在一起聊天、打遊戲，好不愉快。

凱莉把詹姆斯喊過來，拉著他到安妮和她媽面前，用英語說：「這是安妮和蘇菲阿姨。」

「他不會中文啊？」安妮的媽皺皺眉。她看到詹姆斯比安妮還矮，而且留著馬尾，戴一邊耳環，已經不滿意了。

「聽得懂一些，不會講。」凱莉不以為然。她笑咪咪地把她心愛的外甥秀給大家，彷彿很得意。

「哈囉！」詹姆斯稍稍低頭，側著臉看安妮，有點懷疑凱莉的動機。

安妮的直覺告訴她，詹姆斯對女生不感興趣，鬆了一口氣。

詹姆斯和安妮禮貌地握握手，這就算結束了。

詹姆斯回到他的玩伴中繼續閒聊，安妮看著詹姆斯輕飄飄地走來走去，很耐人尋味。

「我們回家吧！我不喜歡這個男孩。」安妮的媽小聲對安妮的爸說。

安妮的爸噗嗤笑了一聲，搖搖頭。他覺得安妮的媽一整個禮拜的舉動都很滑稽，就跟她自己在找對象似的，跟安妮一點關係也沒有。

安妮倒是覺得詹姆斯有點可愛。要是在別的場合遇到，就不會這麼尷尬了。說不定還能談談心，成為好姊妹。

2

蓓絲住在A城，彼得住在B城。彼得經常到A城看望住在A城的祖父母。

蓓絲的父母和彼得的祖父母聯合起來，計畫一個「巧合」，想讓蓓絲和彼得「偶遇」。他們約在某個糕點店見面，讓彼得抵達A城的時候，直接去那裡。

整個計畫中，只有正在開車往A城去的彼得不知情。他覺得有點奇怪，因為每次都是直接到祖父母家看望他們，如果要去哪裡吃飯或逛街，都是等到了再說。但是他從來不對祖父母提問，準時地到了他們指定的糕點店。

彼得一打開糕點店的門，馬上發現不對勁。祖父母那邊有一大桌的人，好幾雙眼睛瞪著他看。

「我們在這裡等你，正好遇到朋友啦！」彼得的爺爺說著，給他介紹了一圈。

「來來來，你們年輕人另外坐一桌吧！認識一下，隨便聊聊。」彼得的奶奶把蓓絲和彼得推到一邊去。

蓓絲的父母和彼得的祖父母從這時候起，就一直假裝在聊天，偷偷觀察著蓓絲和彼得。

看到蓓絲和彼得談笑風生，雙方家長都很滿意。在他們的白日夢中，蓓絲和彼得已經把婚禮辦了、把房子買了，把小孩也生了。

在糕點店的另一個角落，蓓絲和彼得正大談股市。他們用英語對話，說得很快，以至於家長們即使偷聽，也聽不出個所以然。

「他們想創造一個巧合，你覺得很巧嗎？」蓓絲問。

「很不巧啊！我一聽就覺得是預謀，不過我也習慣了。奶奶一天到晚給我找對象。」彼得說。

「那你想找嗎？」

「我無所謂啦！」

「那我們聊點別的。你懂股票 嗎？我想諮詢一下。」

「哈哈，你問對人了。」

糕點店的約會畢竟是個巧合，只是完全不是主辦人原先料想的樣子。

蓓絲和彼得聊完股市之後，就再也沒見面了。

3

約翰和美琪通過相親網站認識。他們用電腦程式表達自己，像說密碼一樣，間接表示要找同行，篩除了所有的行外人。

約翰要求見面，美琪要求約在早餐。她認為工作第一，約會以有效率為主，不能影響工作。約翰答應了，兩人在一家二十四小時餐廳見面。

「這裡的服務很快！」美琪說完這句話，就一直沉默不語。

「你不想認識我嗎？」約翰問。

美琪搖搖頭說：「我需要知道的，你在網上都告訴我了。我沒有別的疑問了。」

「那你為什麼和我見面？」

「我就可以跟人說，我見過你了。」

「真的是因為這樣？」

「是啊！」

「幹麼要這樣？」

「那是我的事。」

「你為什麼用電腦程式寫徵友啟事？」

「我只會寫程式嘛！其他語言對我來說都是外語。」

「有意思。」

「是嗎？」

「我們既然都來了，能不能進行一次真實的交談？」

「不用了，我更願意盡快離開這裡。再說，什麼是真實的交談？」

「我想知道啊！要不要和我一起尋找答案？」

「不，我喜歡沉默。」

「好吧！沉默也是交談的一種。」

美琪對約翰翻了下白眼，偷笑了一下，被約翰看見了。

「我去上班了！」美琪迅速把她的三明治吃完，拿了皮包站起來。

「嘿！」約翰也站起來。

「不許跟蹤我啊！」美琪頭也不回地衝出去。

約翰有信心地對自己說：「她會理我的。」

4

小薇在同伴們慫恿下，準備去和吉米相親。但是她不想自己去，拉了我的朋友小琳作伴。

吉米一眼就看上了小琳。聽說相親的是小薇，有點失望。

他禮貌地和兩位女孩都握了手，盡量和小薇多聊天，偶爾才和小琳搭幾句話。

敏感的小琳很快就看出吉米喜歡的是她，希望這個場合趕快結束。她不斷找機會離開現場，一會兒說要上廁所，一會兒說要呼吸新鮮空氣，一會兒說要伸伸腿。

「你的同伴還好吧？」吉米問小薇。

「沒事，她本來就比較好動。」小薇看上了吉米，覺得小琳很識趣地在給他們創造獨處的機會。

「哦！不然我們一起去公園走走吧！」吉米提議。

「你很體貼喔！」小薇說著，心裡有點酸。

上一次我見到小琳，她已經和吉米在一起。至於小薇，受到打擊之後，已經很久不相親了。但是據她自己說，她其實並不想找對象。

人是掌握不了姻緣的吧！