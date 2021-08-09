莎莉迎出來給她們拉門，一邊遞上面罩。桂瓊一邊戴面罩，一邊低頭看了看手機 ：「傑克要回去給孩子們做飯了，我讓傑克等會兒送飯過來。」

柳瓊剛想回桂瓊的話，就聽到門裡一片響動，趕忙一腳跨進屋裡。她們離開後，關閉的頂燈又亮起來。護士荷西也進來了。

父親在咳嗽，一陣急似一陣。「這是沒有過的。」莎莉自語著，要將床頭升起。

「請不要動。」柳瓊急切地制止莎莉。

「這樣能讓他呼吸容易些，也方便吸痰。」

柳瓊就不再說話。她知道臨終關懷最重要的作用，就是讓垂危的病人走得有尊嚴，盡可的舒服些。父親早簽過不要插管，也不要用呼吸機的。近日這樣的反覆已經很多次了。

「他是能感到你的存在的。」荷西靠近了，耳語般地向柳瓊說。柳瓊點點頭，換上一副手套。

父親的床頭已被微微升起，他看似半躺著，喘氣聲果然平緩些了。莎莉在用溫濕的紙巾給他擦臉，揩著嘴角，輕聲地請大家讓開一下。

柳瓊走過去，從莎莉手裡接過一條濕面巾，慢慢地擰了，轉頭四周看了一圈：「各位能不能給我一點時間，我想和父親獨處一下？」

荷西和莎莉交換了眼神，都在點頭。莎莉拿來一個搖控器：「有事摁這裡，隨時叫我們。」

她走到門口，又折回來，示意柳瓊過去。柳瓊隨她出到門外，莎莉從放在門邊的藥物推車裡，拿出一個小藥瓶，輕聲說：「如果你需要的話，我可以給你爹地注射一針，能強心的。」見柳瓊的表情帶著困惑，莎莉輕聲說：「如果你想跟他說點什麼的話，也許有幫助。當然，效果不能肯定，只是一種選擇。」（三三）