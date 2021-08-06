這個比大麻 聽起來好聽多了，好像一個潑婦穿上紗裙，突然變成了淑女。

瑪麗花。我慢慢地說，多好聽的名字。

老闆笑一笑，對吉利說：你很懂行。

吉利說：我用大麻，我很喜歡。

老闆說：我原來在美國 二十多年，我都吸大麻。

怎麼吸呢？小B問。

用捲煙紙放點菸絲，然後放一朵花在裡面，就可以吸了。

多麼美呀！一朵花，吉利感嘆說。

老闆站起身走出去。

他很酷，吉利說。

他很殘酷。小B說，我還以為他來包間，是因為我們很可愛，可他說不是。他還說他會殺很多人。小B這樣說時，眼淚幾乎流下來。小B是一個可愛的女人，她保有一顆中年少女心。

老闆推門進來，他在我手裡放了一樣東西，然後他把另一個給了小B。我低頭看，是一支捲煙。我舉起來，灰色的細細的紙捲。

你怎麼有這個？吉利問老闆。

我種的。

家中只能種十棵。他說。

我有農場，我種一個農場。老闆說。

吉利拿起一支，用打火機點燃，吸了一口。

很舒服，他說。我喜歡輕的，有時也會喜歡重的。

出國三十年，沒有白來，值了。他說。

生命就是體驗。他說，吸一口吧！舒服極了。他倡議說。這東西沒有什麼副作用，最大的感覺就是餓，想吃東西。所以東西都非常好吃，好吃極了。

我望著小B、小B望著我，吉利把打火機扔過來。我點燃了那個細細的菸捲，什麼味道都沒有，甚至沒有菸味。我也沒有聞到任何味道，並不像在夏天的藝術廣場，或者在居民區大街上聞到臭烘烘的味道。

好香。吉利說。

怎麼會香？好臭。小B說。

怎麼會是臭？是花呀，多麼美的花。吉利讚美說。（二一）