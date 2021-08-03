趙梅英／圖

對的，那裡有個白天鵝賓館，所以誰要是說去沙面白天鵝，基本就可以斷定，去那裡的美領館簽證出國。那時沙面是外國的象徵。如今，走在這裡，異國風情依稀的只是那些建築群了。想起日本小說 家崛辰雄在《菜穗子》裡借用女主角的口說，孩童時代起就對出國心懷恐懼。什麼時候出國不再為上選，也許就是恢復自然的情形。

珠江在這裡比較寬，因為是港口，雖然水渾沌著，還是有船漂移在水面。海鳥飛過，風吹拂過，天空泛白。這些沿岸的住宅可以稱作如今的江景房。從前是法國殖民地，房屋的建築和密度依然留有歐洲的影子。房屋離得很近，看不出如今是否有人住。想像一下從前的人住在這裡，那也應該是風景無限吧！

夜晚的珠江燈火映水，曲聲悠揚，可以懷想槳聲燈影裡的珠江夜。雖然也許看的人多半是老外，對他們來說不過是異鄉。異鄉人的他們回到自己的國土，這些建築房屋從此只剩下歷史與痕跡，無以言狀。

珠江邊上，天色灰濛濛一片，江天水色共灰濛了。

中山風雨起蒼茫

在廣州「中山」兩字算是如雷貫耳，中山大學自不待言，中山紀念堂公交車都有好幾路經過，如今更加了地鐵站 。華工石牌也有個中山像，因為華工是中大的老校區，所以石牌這地方就成了中山像的坐落地。

走進了才發現，中山紀念堂建築和地貌不凡。對面就是省政府和廣州市政府，氣象萬千，有帝都廣場之勢。三百年的木棉樹堪比故宮裡的千年古樹。當然，廣州特色像溪水，清晰明亮。

穗地最獨特的兩種樹就是玉蘭和鳳凰樹。那時校園裡的鳳凰樹開，外教老師也給驚奇得只問：這是什麼樹？外教根基佛羅里達大學農學專業，竟然也被如此奔放熱烈的鳳凰樹所震撼。如火如荼，一片火紅。彷彿雲霞從天而降，連帶著周圍的湖水和樹木也印上了一道紅暈。那是一個青春的季節。朝霞一般的校園，鳳凰樹一般的熱烈年華。

美國 也有鳳凰樹，種類卻不一樣，更像是溫柔的小雀樹，或者更凸顯綠葉的色彩。不知是國內的鳳凰樹品種另類還是怎的，特別是華工校園內西湖畔的那棵鳳凰樹，有一種仙姿風采。

中山紀念堂裡這顆玉蘭樹蓬勃偉岸，樹冠如雲，芳齡半世紀，上面正有玉蘭花妍妍開發，馨香飄逸，沁人心脾。如果用音樂來比喻馨香，玉蘭香可謂古典，隨風輕送，滋潤無聲。

從前的大學校園裡，賣花的老婆婆會在籃子裡放上一串穿好了的玉蘭花瓣，在宿舍前叫賣。買來掛在胸前，你就成了玉蘭，走哪兒香哪兒，卻是伊人獨香，沒有侵襲性。

遊人在以紀念堂為背景拍照，天空突然飄起雨來。五月的廣州，雨下起來也不會太大，只會給樹木憑添綠意。撐開雨傘，這些花香、雨聲像帶了磁性，吸引著你流連駐足。有時會想，如果沒有出國，中山紀念堂成了每天路過的景象，那又會是怎樣的情形呢？因遠道而稀有，因珍惜而流連，世間的事情多少如此吧！

鳳凰樹下

來廣州自然也要去看一下從前的校園，重溫往事。當年校園來去市區都是乘公車。如今二十二路已經成了永恆，取而代之的是地鐵。乘地鐵去校園，到了門口，想像一下初來乍到的那個晚上，暮色裡的校園大門口，高大的椰子樹挺拔直立，人們三三兩兩地進出著。

校園變化大，大門進口處可以說除了方向沒變，其他都變了。裡面也是日新月異到令你沒有迴旋的餘地，曾經站在這裡的人是那樣的青澀年華。

校園裡來往，從前都是騎自行車，從東區到西區，再到北區。某年某月某一天某個記憶之處蓋起了高樓，麟鴻樓，聽起來像金庸小說，又像酒樓。門前的牌子卻一本正經寫著材料科學與工程學院，好像還有一部分食品樓。

還有對面的圖書館。走進去，剛剛下過雨，過道裡有雨跡，除此之外，靜謐而且龐大。樓梯從兩邊繞上去，順著階梯而上，一邊能看到正廳和窗外的景色。環形開放式結構，就像到了美國的Mall，繞著中心一層層環繞向上，每一層安放書桌，供看書學習。

到了樓上，忍不住驚嘆，書架格局基本像如今美國的大學圖書館，只不過書桌上多了電源插頭和二維碼，難道如今佔座位都可以遠程遙控？掃一下，此處有人不能前往？幫朋友佔座位的已經比試到誰的手機網速快了。（三）