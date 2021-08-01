北加州 多個媒體對「金柏」做了系列報導。歡歡做為「金柏」的女掌門人，再次成為社區名人，還被選到了市政府抗疫委員會當顧問。

待歡歡一退開，等在邊上那個全副武裝的男子馬上過來，用體溫槍對著她的額頭一摁，隨即示意她去感應機下取洗手液洗手，一邊就遞上了一個嶄新的防護面罩。

柳瓊猶豫地望向歡歡。歡歡向她點頭，很輕地用中文說：「我明白。你先戴著吧！現在都特別小心。謝謝上帝保佑，『金柏』還安全，但真的不敢有一絲大意啊！老人家是最脆弱的。城裡海邊那家設施最好的『棕櫚灘』養老院 ，就是因為放進了幾個探視的客人，防護措施沒做到位，一下就弄到有老人染上了，居然十天內走了八個老人家，現在還有五、六個住在ICU。」隔著口罩 ，柳瓊聽到歡歡的聲音帶著很重的鼻音。

柳瓊側過頭去，朝歡歡輕聲說：「當然，當然明白的。我只是怕戴上這個，我爸會認不出我。」她說著舉起那透明的大面罩看著。

歡歡點點頭說：「沒關係了，你先戴上吧！」柳瓊就將面罩戴上了。

歡歡退出一步看著她，點點頭，猶豫了一下，聲音更低了，說：「柳瓊姊，你要堅強點啊！」

「謝謝你，曉得的。」柳瓊努力笑笑。

「It's about the time（是時候了）──」親耳聽到這話由歡歡說出來，柳瓊的眼睛就紅了。在歡歡面前，她是可以做自己的。

歡歡輕聲說：「往好的方面想，伯父已是高壽。」停了一下，又說：「我們都知道，他是在等你。」

柳瓊低頭去戴橡膠手套，沒作聲。這個意思，桂瓊昨晚說得再直白不過了──「爸只要一清醒，看著抬眼皮的力氣恐怕都沒，還是很吃力地要四下張望，他是在找你啊！」（二五）