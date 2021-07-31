艾米麗還沒有來。趙君接到一條短信，艾米麗說在香濱橋堵車，還沒有到主賓下榻的賓館，讓我們先點菜。

這裡的菜上得慢，她說，最好我們到了就上菜。

但沒有人點菜，誰也不想做主，於是繼續聊天。

有些人總是喜歡買昂貴的東西。吉利說。那有什麼好。兩千塊，我的朋友說。這條褲子我花了兩千塊。然後他站起來用手扯著他的牛仔褲，十元錢，我穿十元錢的照樣好看，你的兩千塊照樣不好看。

因為你帥。小B嗲嗲地說。

不是帥，是習慣。我總是要燙一下才出門，一分鐘。這是我的生活習慣。吉利說，他一邊說，一邊坐下。他坐下後，一隻胳膊拄在桌子上，另一個胳膊彎到身後，形成一個向前姿態。

然後大家開始談生意。現在只要有某種關係，就可以回去做事情。有人說，比如說做垃圾生意，把好東西夾在中間運回去，可以賺很多錢。

現在中國 不要垃圾了。趙君說。

也有人在說愛情。

愛情就是偽命題，因為按照生理的改變，愛情的基礎存在的時間是有限的。或者說愛情是一種偏執的情感，處在事物的極端。

你的愛情呢？吉利說

我的，趙君想了一下說，一言難盡。

眾人就笑起來，沒有人追求一言難盡的故事背後是什麼，追究就意味著觸及別人的隱私 。

沒有人願意談隱私。到了主人到達的時間，這壺茶已經添了三、四回水了。

艾米麗穿一件麻紗連衣裙，上了大妝，飄飄長髮散著剛焗過的光亮。她的眼睛也閃亮，是一種興奮的光。她身後跟進來的兩個人，一個黑髮黑面、一個白髮白面，站在門前，活脫脫黑白無常。（一五）