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邊境之外（一一）

孫愷愉

現在別說走動，連坐起來都很困難，翻身都需要人幫忙，東西也沒法自己吃了。

甲爺爺還能說話的時候，經常認真地交代事情，還提醒身體雖好、腦子糊塗的老婆要按時吃藥。他每天準時看新聞，把家事、國事和天下事都關心一遍。他心裡有本日曆，寫著每一天大家應該做的事。

甲爺爺多年來從不發脾氣，但別人捉摸不出來，他是沒有脾氣可發，還是沒有力氣發脾氣。他有什麼不滿，也是慢慢地說、輕輕地說，雖然很嚴肅，但是很不嚇人。

甲爺爺住的醫院條件非常好，有什麼差錯，就會馬上得到照應。在這樣的地方住著，是很難死去的，為此甲爺爺心裡有點糾結。他已經多次把掛電話時的「再見」改成「永別」了，可是每次都重新醒來。日出日落的，很快就又過了一個月，一個月很快就變成了一年。

乙爺爺記憶混亂，卻能連說一小時有人物、有情節的故事。他躺在床上多年之後，有一天突然跟變了個人似的，發揮起無窮盡的潛力，嘩啦嘩啦說起書來。

乙爺爺年輕的時候，對文學並沒有特別感興趣，在大學裡教的是化學。他也不是一個愛想像的人，至少在他的妻子和女兒面前，從來沒有顯出這一點。大家雖然感受到他的浪漫熱情，但是從不把他和創造力及幽默聯想在一起。

乙爺爺的女兒經常來看他，每次聽他講故事，發現雖然情節很離奇，卻很連貫。她開始把這些故事錄下來，準備回家之後，抄寫下來整理一下，寫成一本長篇小說

根據乙爺爺的陳述，他的祖先來自非洲，在法國生活了很長一段時間，後來幾經周折，才到了德國。（一一）

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