老師讓她們準備紅裙子、白襯衫。柳瓊沒有紅裙子。奶奶和她一樣著急，一直反覆念叨著：「那怎麼辦？那怎麼辦呢？」

要專門花錢去買布做裙子，奶奶捨不得。可沒有裙子，柳瓊就要失去這個難得的機會。她急得哭起來，「我是個沒有媽的娃崽，你讓我怎麼辦？」她叫出聲來。

話一出口，就被父親厲聲吼住。「我不是怪媽媽，我不是──」柳瓊第一次敢頂撞父親。在她十歲的夏夜裡，口氣裡全是怨，貓都聽得出來──奶奶後來輕輕地給她講道理。

「你再講！」父親又吼出一聲，還將桌子拍得「啪」的一響。柳瓊的眼淚給嚇停了。她掉過頭去，看到父親眼裡那兩道從未見過的冷光。她又哭起來，這下哭得更響了，引得鄰居們都出來了。隔壁家的阿姨拉開了柳瓊和奶奶，問明緣由，說她去想想辦法。

第二天，鄰家阿姨幫她借來了一條成人尺寸的紅裙子。奶奶連夜將那裙子用針縫短，收了腰，讓柳瓊在「六一」的夜晚高高興興地穿上了台，和同學們滿台蹦著邊跳邊唱：「我愛北京天安門 ，天安門上太陽升。偉大領袖毛主席，指引我們向前進！」出透了一身的汗。

父親和奶奶都沒有去看她們在露天電影 場的演出。柳瓊跟同學們一路唱著歌子回來，到家的時候，她一下就放輕了腳步。從那個「六一」開始，她知道這個家裡，媽媽是要迴避的話題。

那天在機場跟父親道別時，柳瓊說了：「爸，我一直想要翻過這一篇。我們不講媽媽了好嗎？」

父親扶著拉桿箱站定，盯著她，好像在等她下面的話。

「我曉得我這樣講是不合適，很小的時候就曉得的。我也想像桂瓊那樣、像大家那樣的，過那種大家都認可的正常生活，我真的一直很努力。這麼多年，我特別努力──」（一四）