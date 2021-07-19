柳瓊覺得自己確實也很適應和享受單身生活，一個人就這麼過了下來。反正這在美國 也不會有人特別在意。每個人的面前都有那麼多需要關注的人和事，就算想到時有點好奇，也就點點頭，由她去了。

「你我都沒見到你媽變老的樣子。那天見你下班回來，正在颳風，我遠遠看你走過來，那麼瘦，很嚇人的。這兒總是太陽一下山就冷的，你穿得又少，身子縮得很緊，沒脂肪的人都這樣。我從這裡看出去，你猜我看到什麼？」柳瓊正低著頭給父親的杯子添水，耳裡就聽到了他乾澀的輕聲：「就是我夢裡見到你媽媽變老後的樣子啊。可你還年輕啊！我那個晚上一夜都沒睡好。」父親說著用手撐到額頭上，沒再說話。

柳瓊看不到他的眼睛。她安靜地握著父親擱在台上的另一隻手說：「爸，我會好好吃飯。我答應你了，啊？」

好久，父親才抬起頭來說：「這樣就好。」

柳瓊看著父親一頭銀髮下瘦削的臉龐，輕聲說：「爸，其實你一直也很瘦的，我們可能就這基因。」

父親一擺手說：「不扯這些。我們一起好好吃飯。」

在那個夏天剩下的尾巴裡，他們再不請客，也不參加派對了。柳瓊下班一回到家裡，看到的就是寂寞的父親和滿滿一桌的飯菜。她總是快快換好衣服，看上去興高采烈地坐下就吃，還陪父親喝起紅酒。

父親自己吃得很少，陪在旁邊喝幾口紅酒，只看她吃。他總是問，哪樣喜歡、哪樣不喜歡，菜譜就隨著她的回答變。（一二）