柳瓊的初潮在大二的時候到來，那時她快二十歲了。初潮來得那麼晚，她都不敢跟班裡的女生們講。奶奶已在她快高中畢業的時候離世。走前那一年，看著大孫女在抽條兒竄個兒，她就惦記著給沒媽的孫女用花布縫了一條衛生帶。

柳瓊看著奶奶關上家門，帶著莊重的神情，給她示範衛生帶怎麼用。接著她就看到家裡存下了兩包衛生紙，是奶奶憑票去商店裡買來的。那兩捲紙質粗糙的衛生紙一直堆在牆角的雜物邊，到奶奶走了，柳瓊也沒有等來奶奶說的那個「女娃崽最要緊的時刻」──到那時，奶奶已經說起了帶江浙口音的桂林話。

柳瓊的初潮晚也算了，更特別的是，人家來的是「月經」，她的是「季經」，甚至還有過半年一次的狀況。她看過中醫、西醫，後來到美國 也沒放棄再看，她知道自己是為了「正常」。

令柳瓊意外的是，無論是中國 醫生還是美國醫生，都沒有對她混亂的排卵周期有特別的擔心。她們更在意的是她的體形，都說如果女性身體太缺脂肪的話，對排卵是會有影響的，這是「本」。柳瓊一聽就放下了，就是奶奶說的，不要「拗」。

她後來跟南茜講過這一節，南茜說，有些女人經過這個坎，生育可能就成了執念，一定要去證明，又會引出另一種人生。南茜說得很委婉。

柳瓊搖搖頭：「那可不是我。」

柳瓊早就不要證明什麼，在大三那樣的年紀上，她哭了一路回桂林。那個時候，和班長共度一生是她最想要的，她都沒有爭一下。

那個西雅圖 夏末的夜晚，父親將茶杯「啪」地放到小檯子上：「那好，我們先不講找對象結婚。你總要健康吧？」

柳瓊握住父親的手臂搖了搖，忍住沒笑出聲來，說：「今天的世界不是胖就是健康啊！爸，你是大教授，肯定懂的。」（九）