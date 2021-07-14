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是時候了（七）

陳謙

這話題一打開，他們就說柳瓊不太像個做科學家的樣子，那臉相，特別是身板，看著更像個舞蹈演員。父親回來將這話說了好幾次，柳瓊就意識到父親很焦慮。

見柳瓊不接這個話頭，他就一遍遍地說：我想其實人家是不好意思說你不健康。也對，你確實太瘦了。如果不是你的精力還不錯，真是要讓人很擔心的。

柳瓊總會在這種時候，談起桂瓊家裡的小明和小菲，很快就將話題岔出去。到了一個夏末的夜裡，送走了派對上的客人們，父親不像往日那樣，立刻忙著到廚房裡打掃洗刷，卻逕直拿了杯茶，走到涼台坐下，好久都不說話。

柳瓊放下手裡的盤盞，跟出去給父親加水。沒等她開口，父親將下巴抬了抬，示意她在對面的椅子上坐下。

「爸，你怎麼好像有點──？」柳瓊一邊落坐，一邊有點猶豫說。

「我覺得你確實應該考慮找個對象。」

柳瓊一愣，隨即笑了說：「這台換得快了點哦，爸！」

「你不要打岔。我在講正經事。」父親打斷她。

「這個話題不是早就已經放下了嗎？我這些年過得很好啊！我也很習慣了一個人生活。」柳瓊的臉冷下來。

在大三的暑假，她跟大學裡的班長攤牌的那一刻起，她就放下了。

柳瓊在大學裡是班上的學習委員，大學前三年，一直跟來自桂西小鎮的班長配合班務。在不允許大學生談戀愛的八十年代，他們有了私訂的感情。在大三那年暑假，她答應了隨班長回一趟他的桂西老家，想的就是訂終身了。

班長家裡在那四面環山的小鎮上是大家族，柳瓊的到來引來了族裡幾乎所有的長輩。他們都肯定了她的聰慧，「這都不用講的，你只看她的那雙眼睛就懂得了，那麼亮、那麼活，以後你們家的孫孫們那聰明是肯定的。」（七）

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