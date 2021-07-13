王幼嘉／圖

「能不能介紹一家好的？」廣生問。

「當然，林醫生，就在那邊。走過去轉個彎，就看到了，門口有招牌的。」

廣生謝過藥店小姐，照著指點走過去，果然看到林醫生的診所。他推門進去，迎面看到接待小姐，是個華人，坐在櫃檯後面，笑著用中文問他：「請問能幫你做什麼？」

「我老婆牙疼得要命，要看醫生。」

「讓我看看，林醫生什麼時候有空。」小姐翻看手邊的日程表，然後抬頭問廣生：「明天下午三點鐘可以嗎？」

「今天沒有可能嗎？」

小姐搖搖頭，說：「對不起，今天都滿了，沒辦法。明天也是因為剛巧有個病人臨時改約，才有空給你。」

「那好吧！」廣生說，又問：「能不能問問，看一次牙要多少錢？」

「這我不好說，要林醫生看過以後，才能決定。」小姐很客氣地回答，「你明天帶了太太來看，林醫生人很好，一定會盡力幫助你們。」

「好，好。」

「請問，先生貴姓？」

「我姓范，太太姓袁。」

「好了，我記下了，范先生，明天見。」

廣生心裡七上八下，開車回家。他猜不出，林醫生看一次病，要收多少錢。如果跟美國 醫生一樣，要兩千美元，那他們確定是看不起。

回到店裡，玉玲還在打掃店堂，滿頭大汗。

廣生先讓玉玲把消炎片和止疼片都吃了，又把去林醫生診所的情況對玉玲講了。

玉玲埋怨說：「找那個麻煩幹啥，吃點止疼片就好了，多少年都這麼過來了。」

「我們去看看再說，」廣生勸說，「聽口音，前檯小姐好像是個台灣 人，林醫生大概也是台灣人。」

「台灣人怎麼了？」

「台灣人一般來說，比較溫和，也比較公道。」

「台灣人也是中國 人，有什麼兩樣？」

「他們至少講中國話，比較容易懂。」

那一夜，玉玲確實疼得死去活來，吃多少止疼片都沒用，根本無法闔眼。所以第二天下午，只好跟隨廣生，到林醫生的診所去。

4

林醫生大概五十出頭，頭髮花白，眉眼慈祥，笑咪咪的。醫生的白衣裡面，看得見襯衫領口，領帶紮得整整齊齊，講話、動作都顯出老到經驗，非常自信。

他請玉玲坐到牙醫皮椅上，給她胸前掛上一塊藍色紙巾，再把椅子升高一點，放倒靠背，伸手轉動頭頂上的照明燈，對準玉玲的嘴。然後拿起小鏡和銀針，查看玉玲的牙齒。他檢查得很仔細，一個一個牙齒地看，看了好半天，才停下來。

廣生見林醫生半天不聲響，就說：「我們前兩天去過一個美國診所，那裡醫生、護士一看她的牙，好像都嚇了一跳，有那麼嚴重嗎？」

林醫生笑了，說：「對美國人來說，看見范太太的牙齒狀況，確實會嚇一跳。因為美國人對保護牙齒非常重視，很少會看到這樣的牙齒。」

玉玲和廣生聽了，對視一眼，兩個人心裡都怕起來，曉得價錢會很高了。

林醫生又說：「不過我看華人看得多了，很多大陸來的人牙齒都不好，因為從小不洗牙的。」

「洗牙？」玉玲和廣生幾乎異口同聲，他們從來沒有聽說過，牙齒還要洗。

「是，美國人每六個月洗一次牙，醫療保險全部給付，因為是預防性的治療。洗了牙，保護好了，牙齒不會壞，保險公司就省了很多錢。如果不經常洗牙，不保護，等牙齒壞了，再來修理或治療，那就會很貴。」

「那您林醫生看看，治療她的牙齒，要多少錢呢？」

林醫生看廣生一眼，笑了笑說：「你們是新移民吧？」

廣生點點頭說：「來了五年多了。」

「看得出來，范太太這輩子還沒有洗過一次牙。」林醫生說，「我曉得你們現在的處境，錢有些緊張，但是范太太的牙齒一定要盡快治療。再拖下去，過不幾年，滿口牙齒都保不住了。」

玉玲和廣生都倒吸一口涼氣，不知如何是好。

林醫生又說：「我們中國人說到牙疼，就以為一定是牙齒的問題。牙疼了就這裡補補、那裡補補，補不下去了，就拔掉，鑲個假牙。但事實上，絕大多數牙齒的問題，都並不是牙齒本身的問題。比如范太太牙齒痛，就不是因為牙齒有問題，而是因為牙床不健康。范太太牙床發炎，而且從來沒好過，二十多年一直在發炎。牙周發炎久了，牙齒就保不住，只能拔掉。而且牙周發炎還會引起很多身體的其他病症，你們要小心呀！」

「那麼我的牙床問題，有沒有辦法解決呢？」玉玲有些著急了。

林醫生笑著說：「當然有，就是徹底清理一下牙床，我們叫做深度清洗。算是個小手術，分四個部分，上左、上右、下左、下右，每星期做一部分。把牙床切開，深度清洗乾淨，然後縫合起來。全部做好以後，你需要繼續每天注意清潔，好好刷牙，用牙線。只要你的牙床保護好了，牙齒絕對不會再痛。」（三）