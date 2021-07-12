離天國最近的隔離地（一一）

薇爾瑪在葬禮期間，啜泣著向艾瑞克發出請求：「在那一邊等我。」沛影面如灰土，也像一位新寡。

主持葬禮的牧師說：「人從小到大，不由自覺地一次次與死亡抗爭，又一次次倖存。艾瑞克一不小心失了手，提前進入了輪迴。」

喬希聽了，感到了一絲安慰。

薇爾瑪搬走了，甚至沒有道別，從喬希的生活中徹底消失。沛影一直病怏怏的，把自己關在主臥室裡，拒絕讓任何人靠近。

他利用每一個短暫的談話機會，設法弄清她是否「暈船」動了真情，還有在艾瑞克生命的最後幾個小時裡，究竟發生了什麼。但她似乎打定主意，要把真相帶進墳墓。

在艾瑞克一周年忌日，她曾兩眼呆滯地喃喃低語：「他怪我不懂遊戲規則。」

喬希在疫情期間，塗鴉般潦草地度過了五十歲的生日。傍晚時，視頻通話的鈴聲響起，誤以為是窗外救護車的笛聲，看到手機 在桌上震顫，才拿了起來。

區號是佛州 的，輪到心震顫。是在佛州上大學的女兒打來的嗎？近幾年她除了接收生活費，很少和他交流。在怪異年頭的大日子裡想起了他？

他用食指滑動綠色接聽鍵，不見絲毫反應，直把血壓滑高了。終於，那該詛咒的接聽鍵甦醒過來，但對方已經掛斷。該換一個手機了，他想。

生活是一連串大大小小的事件，有時把人捧上快樂七重天，或推入十八層地獄。他在經營酒店時為方便購物，考下了卡車司機駕照 ，幾年前開始為一家高檔家具店送貨。不幸得了一場急性腎炎，賣掉房子支付醫療費，搬進了這間小公寓。（一一）