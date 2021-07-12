姨爹來自法蘭西（一七）

他下令對我倆射擊，二貴應聲倒下，用自己的身體把我壓在下面……

據說狗三死得更慘，在沒有提防的情況下，被那個精壯漢子用響子（斧頭）劈到後腦，奄奄一息的他被拖進坑裡，眼睜睜地看著過去的弟兄用亂石把自己掩埋……

在傷兵醫院，我向前來探望的祝旅長，講述了在大巴山的遭遇。他聽後扼腕嘆息道：「龔自珍描述過衰世之相，『……抑巷無才偷，市無才駔，藪澤無才盜；則非但鮮君子也，抑小人甚鮮。』出現這種弱肉強食的世道，實乃當局治理失當，讓遠方來的朋友恥笑。」

他對我個人關懷備至，詢問我傷好後如果想回法國，他可送我到重慶，由那裡繞道回國。

祝旅長雖是舊軍人出身，但是個知書達理之人，我便主動向他袒露心扉：說自己厭惡貝當的維希政府，不想在傀儡政權的陰影下苟活。

祝旅長尊重我的選擇，提議介紹我去西安或者重慶，為政府做事、教書任由我選。

我謝絕了他的好意，說這些年養成了自由散漫的習性，更願意留在巴山休養。想先去徐二貴的家鄉探望他的家人，試著幫他們做點事，報答徐二貴這些年的照顧和救命之恩。

祝旅長見我去意已定，慨然道：「大江東去，長安西去，為功名走遍天涯路。這是千百年來讀書人的夙願，但竟被你視為草芥，寧願選擇一條符合內心意願的生活，令吾輩無言以對。」

傷好後，我先憑弔了葬在山中的徐二貴，然後收拾行裝前往平利。

秦禿子趕來為我送行，我怎麼也沒想到，他竟然是隱藏在青雲寨的「線人」。秦禿子招呼我，別向他打聽有關「細作」的事情。（一七）