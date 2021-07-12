王幼嘉／圖

這時候，玉玲就送來一杯熱茶，擺在茶几上，讓他閉著眼睛，慢慢喝，好好喘口氣，她去洗碗。

忽然一天，不知玉玲從哪裡聽來一個忠告，說散步是健身的最佳方法。不要跑步、不要激烈運動，每天散步一小時，保證長命百歲。玉玲聽了，真心誠意地相信，便要求廣生每天晚飯之後，跟她一起出去散步。

玉玲剛剛提出這個要求的時候，廣生覺得有趣，就答應了，跟玉玲出去走走，挺好。幾天之後，他覺得煩了，開始打退堂鼓，不想繼續。晚飯之後，端著茶杯，只想坐著休息，或者躺下睡覺。可玉玲不同意，她要設法保持丈夫身體健康，她必須堅持拉廣生每天散步。玉玲這人，不光聰明，還特有恆心。

每個晚上，廣生喝完了那杯茶，玉玲碗也洗完了。廣生抬起頭，就會看到玉玲站在他的右前方，望著他，等他站起來。廣生鬧過幾次彆扭，不肯出去散步。可是跟玉玲，不可能爭吵。她永遠只是靜靜地站在面前，不言不語，溫柔地望著他。直到廣生投降，站起來，穿上外衣，跟她走出門。

夏天日長，他們九點鐘出門，天上還發著亮，西邊燒著晚霞。微風拂過，頗覺涼爽，傍晚散步確是一樁美事。漸近秋天，他們再出門，天色便暗了許多。蕭瑟的落葉鋪滿街道，走在上面，沙沙作響，也算別有風味。到了冬天，晚上出門，必須穿上大棉襖，就有了許多麻煩。但是玉玲就是這樣一個人，認準了就一條道走到黑。她一天不誤，風雨無阻，到點就拉著廣生散步。

漸漸的，廣生也就習慣了。每天走出門，頭頂上或者是一輪明月，圓圓的、亮亮的，或者滿天星斗，密密的、閃閃的。他們並肩走著，玉玲永遠走在他的右側。偶爾一兩次，他走到另外一邊，就覺得彆扭，總是會碰手臂，玉玲必須在他右側走路。

他們散步的時候，不多說話，只是走路。玉玲靜靜的，幾乎無聲無息。但是廣生隨時隨刻都感覺著她的存在，在他的右邊，陪伴著他。能夠感覺到玉玲的存在，總能讓廣生體會到一種溫暖、一種安全。有幾次他默默地想，如果沒有了玉玲，他還會活下去嗎？他能怎麼活呢？

3

兩個人做工總比一個人強，一年半之後，廣生和玉玲還真的積攢了一些錢。兩人商量著，搬到大點的城市，可以多些客人，多賺錢。這是美國 ，機會多多。說做就做，他們把當地的小店賣掉，搬到州府。租個公寓先住下，然後開車在城裡轉了幾天。

這個城西邊都是洋人住宅和店面，城東有個亞洲中心，兩三條馬路上聚集了一些中國 商號。廣生知道做華人 生意不賺錢，不願意在亞洲中心周圍開店，便在城東和城西之間，更接近洋人的地盤租了個店，改裝成洗衣房。

玉玲在國內的時候，經常會牙疼，一疼起來就要死要活。有好幾次，廣生半夜三更跑出去，給老婆找止疼片和消炎片。眼下改裝舊店，為了省錢，全部活計都夫妻兩個人自己做，沒日沒夜，緊張勞累，玉玲上了火，牙疼起來，可是沒法休息。他們得抓緊裝修，早日開店早賺錢。

過了兩個禮拜，廣生見她實在無法忍受，就死拉活拽，把她拖到小店附近一家牙醫診所，洋人的診所，他們小店附近都是洋人的店。兩個人都不認識英文，只看見那房子門口的招牌畫了一顆巨大的牙齒，料定是牙科診所，果然不錯。可是裡面的醫生、護士，全部都是洋人，沒一個會講中國話，也沒準備任何中文的印刷材料。

玉玲坐下之後，張開嘴巴，醫生、護士一看，都驚訝得差點昏過去。愣了半天，兩個人嘰哩咕嚕說一陣話，然後對玉玲和廣生指手畫腳，講了半天。玉玲和廣生聽不懂，看著醫生發呆。

醫生沒有辦法，只好寫了一張診斷證明和處方，遞給廣生，表示要他們仔細看一看，再決定是否進行治療。

廣生拿著紙條，走出診所。他看不懂上面寫的英文字，但是認得那個明晃晃的數字：兩千美元。治療玉玲的牙疼，要兩千美元。他們沒有醫療保險，一分一釐都得從自己腰包裡掏。眼下裝修店面，正是用錢的時候，哪裡能省下兩千美元，用來治牙疼？

「算了，我這牙疼也不是一天兩天，都習慣了，忍忍就過去了。」玉玲說。

「你先回去休息，我去給你買消炎片和止疼片。」廣生開車，把老婆放在正裝修的店門前，掉過車頭。

玉玲朝他喊：「別耽擱太久，店裡有太多事情要做。」

廣生不聽她喊叫，急急忙忙開車到城東亞洲中心的地段。美國藥店他沒法跟店員溝通，洋人的藥他也看不懂，到中國人的藥店，他至少都能認得字。

買好藥，廣生突然多了個心眼，問店裡的華人售貨小姐，亞洲中心這裡有沒有華人牙醫。

小姐笑了，答說：「有呀！」（二）