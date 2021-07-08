離天國最近的隔離地（七）

沛影像從角落裡被推到舞台聚焦燈光下的演員，面頰飛紅，說出精彩台詞：「我也有『白熱病』症狀！」她看過上千集的婚戀肥皂劇，悟出在婚姻菜肴中添加調料的祕訣，此刻獲得了下廚實踐的機會。

四人一起看電影、聽音樂、吃晚餐，後來乘坐五天五夜的多瑙河郵輪 。在郵輪上的最後一夜，相約「換感覺，不換感情」，喬希和艾瑞克對調了房間。回家後，正趕上「天國之門」墓園年度促銷，買下了相鄰的兩塊墓地。墓園坐落在大學城和紐約 之間，風水品質俱佳。

那段日子裡，喬希夫婦為自家的公寓樓傷透了腦筋，因為空調暖氣設備老舊，房客們經常抱怨、滋事。接著「次貸危機」爆發了，一些房客失業，付不起房租，幾個傢伙竟在室內販賣毒品。銀行整日催付貸款，他們只好賣掉了公寓樓。

出於對坐吃山空的焦慮，不斷尋覓新的投資 機會。喬希一位L大學校友在G製藥集團做研發員，積極向他推介，集團新發明的抗癌藥剛剛榮獲食品藥品監督管理局的認證，還吸引了幾位議員的投資，股價大漲指日可待。總裁簡直是古希臘智慧女神雅典娜轉世，一再做出驚世之舉。

喬希夫婦用手頭的現金購買了G集團的股票，彷彿在輪盤賭桌上信心滿滿，擲出了鮮艷的骰子。

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喬希在苦難河畔的岩石旁，被山響的呼嚕聲驚醒了，發現四周躺滿了白袍人，想必是被疫病的新一波浪潮捲來的。

他悄悄地起身，挪動腳步，險些被一位黑人的長腿絆倒。那人寬肩闊胸，酣睡中露出溫順的表情，手裡緊攥著一本磨損了的《聖經》。（七）