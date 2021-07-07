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房間裡的男孩（九）

李東文

明生賊笑著說 ：想不到你心理還挺陰暗，把人想得那麼壞──你老闆對你這麼好，我真有些擔心阿杜會吃醋。

蘭蘭說：吃醋不至於，不過他倒是發過幾次毒誓，說等有錢以後，給我買間比這個公寓高級一百倍的房子。

蘭蘭一邊說話，一邊把口袋中的零錢掏出來，扔在已經擺滿東西的茶几上。茶几上大包小包放著不少零食，大都是餅乾、花生糖之類能迅速填飽肚子的，還有一大串香蕉。蘭蘭說，她在家做私活，加班到半夜餓了，就吃這些。牆角還有大半箱哈啤，是東北人阿杜的。

明生打電話跟吳老闆說，要遲兩天回去。

吳老闆說：把秀明給老子弄回來，你休多少天都行！

蘭蘭想明天帶明生去可園走走，明生懶，不想去。講了半天，哪都沒定下來。蘭蘭都有些煩了，怪明生優柔寡斷，嘟嘟囔囔著說：明天不用上班，做什麼好呢？

明生說：明天我們去把太陽升起來吧！

蘭蘭沒法理解這個幽默。明生又說：小時候我們村有人在東莞長安打工，我還以為是古時候的長安，「回頭下望人寰處，不見長安見塵霧。唯將舊物表深情，鈿合金釵寄將去。」

「這幾句詩是什麼意思？」蘭蘭問。

「〈長恨歌〉中的幾句。」

厲害呀明生，〈長恨歌〉都能背！

明生不好意思地說：其實只會背這一首。

蘭蘭住的虎門離長安很近，他們決定明天去長安走走。

「厚街離虎門和長安都不遠。」明生說。

「你……想說什麼？」蘭蘭問。

「秀明在厚街。」明生說。

他們喝啤酒。蘭蘭喝得節制，明生卻醉了，還說著話，就倒在布藝沙發上睡了過去。（九）

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