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台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

姨爹來自法蘭西（九）

平時

我走向工具箱，打開觀察了一下，從中挑出幾件工具……秦禿子用遲疑的目光打量我，隨後掃向條案上的一只座鐘──我是在鐘表鋪裡長大的，經常倚在工作檯前，看姑父修鐘表，著迷於鐘表的機械原理。常趁他有事出去時，溜到檯子上拆開鐘表的後蓋，查看內部結構，多少掌握一些修表的技藝……

卸開座鐘後蓋後我發現：只是吊簧游絲卡住了，輕輕一撥便復位了。秦禿子將耳朵貼在座鐘殼上聽了一會兒，大驚失色：「你個洋慫相當格求外（不同）！」

打那兒之後，凡有修鐘表的活計，秦禿子就來找我。缺少零件了，由他下山買。日子久了，秦禿子從修表的款項中撈到不少好處，他提出分給我一半，被我拒絕了。這點兒錢抵不上贖金，也沒處花。

話分兩頭，其實電站的鄉紳們沒有忘記營救我，苦於狗三要價太高，受電站巨額投資的拖累，他們無力支付這筆鉅款。情急之下，他們到設在安康的第五行政督察專員公署報了案。

說來也巧，正值「西安事變」，甘陝地區的局勢急轉直下，西北軍、東北軍疲於應付兩面夾擊的中央軍，抽不出兵力進行剿匪。專員公署只得動用鎮坪及周邊縣上的保安團，由鎮坪的林團總指揮清剿行動。

進剿部隊還沒出發，就有探子密報給了狗三。這狗三非等閒之輩，懂得山裡用兵的計謀，提前在進剿途中埋伏下引火刀匪，然後親率匪兵佔據有利地形，以逸待勞。當保安部隊浩浩蕩蕩行進在山中時，只聽得三聲槍響，四周的深山老林裡立刻火光沖天。林團總驚恐萬狀，以為中了埋伏。（九）

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