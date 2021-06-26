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一杯咖啡的時間（四）

桑文鶴

她顫顫巍巍地點了一下那幾行聊天記錄下的「回覆」，一個白色的小視窗彈了出來。她在裡面寫：「我是老丁的妻子羅香齡，老丁已於三個月前車禍去世。如果可以，我想找你談談。感謝！」

消息發過去了之後，很久都沒有回覆。羅香齡一晚上沒睡好，每隔一段時間，就要把手機拿起來，看看上面有沒有她的回覆。一直等到了第二天下午，對方通過了她的驗證。

羅香齡有太多話想問她了。她和老丁是怎麼認識的、什麼時候開始的、兩個人的關係持續了多久。還有那個孩子，孩子是怎麼回事。她提起手指，顫顫巍巍地打出了很多字，可最後都刪了。發過去的第一句話是：「丁啟泰死了。」

那邊很快就回覆了過來：「我知道。」

羅香齡問：「還不知道該怎麼稱呼你？」

「我叫李梅。」

「看你的資料，你就在G城」

「是的。」

對方的回答言簡意賅。每次都是羅香齡在發問，可羅香齡卻感覺這場對話的主導卻是在對方。她覺得，這樣下去也問不出什麼來。萬一自己一衝動，說出什麼不合時宜的話來，惹到了對方，那對方完全可以再也不回覆，或者乾脆把她刪除拉黑，那她就再也無法找到這個女人了。G城這麼大，她要到哪裡去找一個名叫李梅的女人呢？而且，她也不敢確定，那一定就是一個真名字。

羅香齡覺得有些事情，還是得當面問。她拋出問題，對方就會有反應，即使不正面回答，她也總能從對方的眼神、表情裡，分析出個一二。再有，就是她太想看看那個女人的樣子了。她一直覺得，一個人的經歷、過著什麼樣的生活，是可以從她走路的儀態、她的皮膚、她的頭髮、她散發出來的氣場看出來的。（四）

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