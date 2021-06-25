但遠水解不了近渴，牛春嶺之所以占了上風，純粹得了近水樓台之便。

自然而然的，研二暑假，牛春嶺帶小沙去他工作過的少數民族省區旅遊。

研三一開學，又是暑假見聞彙報會，牛春嶺後發制人最後一個發言。比起上一年，這次他精氣神大變，神清氣爽地說：「暑假我去了寧夏西海固地區，參觀了那裡貧困山村的小學。」

牛春嶺眉飛色舞：「我的女朋友去那裡支教，我送她過去。那裡的孩子一見是北京 來的老師，都興高采烈地來歡迎。我的女朋友一做自我介紹，教室裡嘩地一陣歡呼和掌聲；我的女朋友說我要給你們當一年語文老師，嘩地又是一陣歡呼和掌聲……鄉下的孩子太淳樸、太可愛了！

開學前牛春嶺親自送了小沙去寧夏，一路上少不了給她鼓勵和安慰，說我很快就會來看你，說不管需要用什麼，只管給我來信。一趟旅遊、一趟護送，兩人的感情自是加深了不少。牛春嶺在系裡一口一個「我的女朋友」、「我的女朋友」，說得那叫一個響亮、一個舒心。

不想才去一個多月，鄉下孩子的掌聲和歡呼還在耳邊迴響，小沙就來信訴苦，生活上就不用說了，吃的缺油少鹽、用的貧乏困窘。更糟糕的是沒有報紙、沒有電視、沒有網路，一點精神生活也沒有。

小沙也給一花寫信，一花回了兩次信就不再有音訊，說是忙著學英文。學英文是真，但一花不理小沙，十有七八九與他牛春嶺有關。

研二以來，一花對牛春嶺相敬如「冰」，有時候看見他視若無睹。起初牛春嶺還沒在意，之後回過味來，十分氣憤。一花以前說起不齒之人，聳著鼻子，像聞到什麼不潔的氣味。（一五）