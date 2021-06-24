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萬鑫鑫的陶藝課（三五）

藍曉鹿

換了柔色棉Ｔ的酒保一點也不像酒保，好像一塊使用了一段時間因而變得柔軟的抹布。

「隨便找個位置坐吧！」

鑫鑫找了一張卡在牆角和櫃檯之間的小桌子，把沉重的背包放上桌子，就把筆電從裡頭撈了出來。「可以先來一杯咖啡嗎？」

「當然沒問題。妳知道嗎？我也寫過劇本的。不過，還沒人拍成電影。」

「真的？」鑫鑫想，這裡果然是洛杉磯啊，就像電影上舊時的淘金小鎮，每個人除了兼職的賣早餐、送報紙、清掃大街之外，都有一個正職：那就是找金子。

「那時我晚上來這上班，上到半夜三點回家。睡到六點，然後就起床寫劇本，一直寫到中午十二點。簡單做個三明治，之後洗個澡，再過來酒吧。」

「還真是過著作家的生活。」

「那是過去。後來我結婚了。」

「婚後，就停了？」

「當然沒有。結婚沒有停止我寫作，就像沒有停止我艷遇一樣。」酒保說。

「你太太覺得沒問題嗎？」

「她當然不覺得沒問題。她用了很厲害的一招：生了一對雙胞胎男孩。」酒保一邊說著，一邊快速揮舞著毛巾，拍打著桌子，桌上的灰塵像會飛的蚊子四處飛舞。「他們長得和他們的媽媽一樣，圓圓的小肚子好像結結實實的水果。是為了他們，我放棄了寫作，也放棄了其他的女人，但是對於寫東西的人卻特別好。」

鑫鑫瞄了一下自己打開的電腦，她已經找到了要續寫的電視劇《了不起的麥瑟爾夫人》。

「你怎麼知道我是寫東西的？」

「妳男朋友給妳改稿子的時候，我過去替你們添水，碰巧看見了。以後，妳若想找一處安靜的地方寫東西，只管過來。」（三五）

電影 咖啡 洛杉磯

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