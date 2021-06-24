幾十張桌子上一溜排開擺的都是運動鞋，皮的布的、白的黑的花的、高幫的淺口的，各式各樣都有。兩人湊過去看了一眼，小沙拿起一雙帆布運動鞋，正看反看愛不釋手，臨了卻又放下了。牛春嶺一見，馬上掏錢買下來，銷售人員殷勤地把鞋裝進鞋盒遞過來。牛春嶺做好了小沙推辭不要的準備，正想著用什麼理由讓她收下，不料小沙沒說話，羞答答地笑納了。

不怕她要，就怕她不要。他牛春嶺雖然不富裕，但這幾個錢還是有的。

牛春嶺後來了解到，小沙雖然是北京 孩子，家境卻很一般，在父母單位的筒子樓長大──即做飯在樓道、廁所公用的老式矮樓。小沙從小到大住在兼做飯廳的客廳，直到上大學，都沒有過自己的房間。雖然比起貧困生來，小沙是衣食無憂的城市學生，但她平時花錢也得算計省儉，沒法與帶著筆記電腦和數碼相機來上學的其他城市學生相比。

正因如此，牛春嶺有了機會。不然，他一個比小沙大了十來歲的老碩士，家在西北農村，長得又像大叔，在小沙面前有什麼優勢可言？

牛春嶺以大叔的胸懷關心著小沙、照顧著小沙，見面就與她談談文學，談談理想、人生，又帶她去系主任的辦公室用電腦，有空了，領她去校外遊玩、吃飯。此外，牛春嶺新近發表文章上的第二作者都變成了小沙。

漸漸的，兩人的事就公開了。

幸虧牛春嶺追得緊，小沙看起來是個不諳世事的文藝女青年，卻不像牛春嶺想得那麼純真。她是白天跟牛春嶺一起談心，晚上回宿舍跟「備胎」在電話再聊半天。備胎是外地學校的本科生，比牛春嶺年輕，學的是對外經貿之類吃香的專業，比牛春嶺強。（一四）