「你是博物館 的管理員吧？」

「對，我收了你門票。」

「是的，我記得。」

「我叫肯尼。」

「你好，我是納米。」

「你很喜歡這裡嗎？我看到你在博物館裡待了很久。」

「那些貝殼的線條好美麗啊！那些方解石的形狀好漂亮啊！每次看這些天造之作，總是禁不住感到謙卑。」

「越是沒有人為干擾的東西，越是完美。」

「是啊！我就是在感嘆下，走到樹林裡，走到了海邊。走啊走，再呆坐一下，不知不覺就過了兩個小時。」

「理解。我每天早上都來海邊散步，一不小心就趕不上博物館開門時間了。」

「你是怎麼成為博物館管理員的？」

「我就出生在這附近。我小時候，父親經常帶我去海灘。他以前是水手，熱愛海洋、喜歡化石。他沒上過幾年學，但是對大海非常熟悉，而且會分辨各種岩石和礦物，教了我不少知識。」

「你的童年愉快嗎？」

「很愉快，雖然很短。我十歲的時候，父親就去世了。長大以後，我到城裡上大學，專攻化學，在製藥業工作了一段時間。然後出於自己的興趣，轉到考古學。母親也去世後，我搬回海邊，成了博物館的管理員。

「我曾經夢想著在博物館工作。我喜歡和沉默的東西在一起，，人類太吵鬧了。」

「你覺得人類很煩嗎？所以你要在下雨天來參觀，避免其他遊客嗎？」

「我去任何地方，總是選擇淡季。」

「了解。不過，和化石文物長時間在一起之後，我發現它們也在呼吸，也是活的，而且充滿智慧。人類雖然經常很吵鬧，卻往往什麼也沒說。」

「我曾經認為這是一件嚴肅的事情，被你一說，覺得很滑稽。」

「什麼很嚴肅？」（七）

➤➤➤海邊的故事（六）