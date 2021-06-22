萬鑫鑫的陶藝課（三三）

鑫鑫看著雪身上穿著一件深深淺淺的綠、形成不規則圖案的紗質長裙，直覺得雪根本是一塊待在山腳下，不曾滾動然後全身長滿青苔的笨石頭。南方雪渾然不覺鑫鑫瞪著她的眼神，只管舉起杯子，拂了拂熱氣，悠然喝茶。

看來這塊石頭是說不通的了。鑫鑫轉而對著美岱說：「我想大巫師怕外流，是怕其他族的同行也用這個神器去邀祖先，祖先們跑去別人家去串門子，反而不來自家族裡走動。但妳看看我們雪老師……」鑫鑫想說的是，根本就是一塊冥頑不靈的大石頭，但出口時變成：「又老實、又實在的，一定不會通曉這些靈類的事。而且，來這裡的主要客戶也多是高鼻子、藍眼睛的當地人，難道哪個老外瞄了一眼老師的作品，就回去摹仿著，搞出一個西洋版的東方小島之降靈術？」

美岱想了想，說道：「這話倒也是。那就麻煩老師快點開始吧！」

等捏完陶器的形體，天色已經黑了。南方雪拿出上回鑫鑫做的陶鍋，鍋身是近深褐的磚紅色，高度和最寬處的直徑一樣，上三分之一收出一個寬寬的口，下三分之二漸緩，收出一個同上開口同樣大小的鍋底，讓她用自己做的陶鍋做三個人的晚餐。

鑫鑫自我欣賞地說：「這個是哪個天才捏的呀，好完美的比例啊！」

南方雪說：「麻煩這位天才帶著美岱，去後院拔一些白蘿蔔、大芥菜，或是其他妳們喜歡的，冰箱裡有兩條牛尾，可以來熬一鍋湯。我去把陶燒出來。」

看著鑫鑫拽著美岱往後院衝，南方雪又在後頭說：「角落的地方有地瓜，也拔幾顆出來，放在小炭爐旁邊，餘溫足夠把地瓜烤得香香酥酥了。」（三三）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（三二）