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通行證（一一）

張幸

聽了牛春嶺的自我介紹，小沙露出了微笑，帶些靦腆之色，似乎不知跟他說什麼好。牛春嶺覺得有戲，頓時精神振奮起來，本科生就是單純可愛，哪像他們系的女生，蔫的、猛的都心眼賊多，精得像奸商。只是那種情形下，他不好展開談話，便留下自己的位址、電話，約小沙次日到自己宿舍去坐坐。

宿舍裡的其他男生不同班，一吃過晚飯就不見蹤影，整個宿舍都是牛春嶺的天下。第二天他特意把宿舍收拾了一下，髒鞋踢到床下，臭襪子塞進衣櫃，床單、被子拉拉平，書架、桌子都擦了一遍。

小沙來了，還是靦腆的笑容，說話言語不多。牛春嶺給小沙泡上一杯茶，不知怎樣打開話題，他跟小沙中間，唯一共同的熟人只有一個一花，於是就從一花說起。

牛春嶺說：「最近也沒怎麼見你跟一花在一起，以前老看見你們在食堂吃飯。」

小沙說：「她現在要考托福，每天在圖書館學英文，吃飯也不準時了。」

牛春嶺一驚，怪不得一花不向黨組織靠攏，原來是要走資本主義道路。不過現在也顧不上一花，走就讓她走去吧，眼前的人倒是不能隨便讓她走。聽、看小沙的語調和神色，跟一花的關係還真不一般，對一花有些佩服和崇拜之意。牛春嶺想，她有什麼了不起，不就是有些社會閱歷，寫文章沒有學生氣，本科生看起來覺得高了一大截。其實她跟我比，未必能有我一半多，我發表了多少文章，她又發表多少！但眼下不好拂了小沙的興致，順勢也讚了一花兩句。接著牛春嶺話鋒一拐，說剛入校時，一花對他有意思，自從他跟前女友小龔好上之後，一花就對他冷淡了，連對小龔都疏遠了。（一一）

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