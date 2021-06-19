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台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

通行證（九）

張幸

逮著機會就要狠狠批評他們一通，不見他們才省心呢！某年春節幾個本市學生打電話說要上門來給她拜年，被常老太太拒絕了，平時已經讓我受夠了，過年還不讓我消停一會兒。

常老太太跟學生最常見面的方式就是開會，學校的精神、系裡的精神要傳達，開學要迎新，期末要總結，出了問題要批評警告，沒出問題要未雨綢繆。開會開得人不勝其煩，學生便向比較親民的教授討教：怎麼我們系有這麼多會要開？教授一語解了眾人的惑：你們要理解常老太太，黨發給她工資，就是讓她給你們開會的。

牛春嶺本來跟常老太太站在一條戰線，但為小龔的事傷了心，有點萬念俱灰的懶洋洋，一些事上跟常老太太起了爭執。常老太太有事沒事都要敲打他幾句，讓他心裡不爽，更有四面楚歌的哀怨了。

研二下學期，天氣剛轉暖的時候，因國際上有大事發生，學校組織了一次反帝反霸權的愛國遊行，浩浩蕩蕩的隊伍拉到市區轉了一圈，再走回來。遊行事先申請了，經過政府批准，因此是合法遊行。負責學生事務的校領導也參加了，主要目的是幫助維持秩序，惟恐發生什麼不測。

牛春嶺去遊行了，但沒找到自己班的隊伍，隨便跟著哪個系走了一圈回來。沒想到，這一趟遊行卻改變了牛春嶺一輩子的人生。

過了幾周，又是開會。會前一花拿著一張照片扔到他桌上：「喏，你的照片。」是遊行的照片，一面大紅旗下，一群學生慷慨激昂地揮拳喊口號，牛春嶺的大頭像在群像前面，像個喧賓奪主的打醬油路人。（九）

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