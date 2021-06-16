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變成棍子的男人（九）

李元滋

第三幕2

素惜決定對勃魯斯保持距離，以策安全。跟他只談演戲的事，其他話題、打趣概不回應。勃魯斯敏感察覺了，亦若無其事。如此過了一周，這幕戲也成形了，只是中規中矩，看不出它有壓軸的勢頭，頂多比較熱鬧而已。素惜不太滿意，但又不想磨戲，跟勃魯斯有更多近距離的接觸。畢竟，下周就要公演了，燈光、服裝、音效、布景都在打理最後的細節，她竟日奔走催促，從沒那麼惡霸過。幸好演員們都熟極而流，彩排一路顛簸到底，只微調一下每一幕的速度、節奏、氛圍、對比感。票房傳來消息，戲票已賣掉八成，Break a leg!演出順利！

開演前夕，夜間回到住處，素惜周身倦極，繃緊一天的神經卻放鬆不下，難以入睡。近來課業荒疏不少，開開夜車吧？正躊躇著，突然電話鈴爆響，她深怕吵醒鄰房，趕緊接起來，竟是勃魯斯打來的。

他開門見山說，最近感覺她有點疏遠。依他過去的經驗，若公演前跟導演親密無間，演出就能戮力發揮，更上層樓；若跟導演若即若離，演出總是大打折扣、錯誤百出。

她聽了立刻不爽。「親密」一詞雙關著男女關係──難道要她也像淳子一樣不設防嗎。

「你是抱怨我跟你不夠『親密』？」她吐槽。

「嘿，別誤會！」他溫柔說道，「我只是覺得你最近在氣我什麼。請告訴我哪裡做錯了。」

素惜冷笑道：「若這齣戲搞砸，只能怪你。你太會……」她本想說「操弄人心」，但一時想不起英文怎麼說。

「我知道──我真的知道，」他輕聲說，嘴唇似貼在話筒上，呼吸都聽得格外清楚。「我很抱歉，我不是故意的，只是控制不了自己。」

素惜不知道他指什麼，一尋思，猜想淳子已告訴他兩人私情被她發現，便直言道：「你是已婚的人，勃魯斯，不該牽扯上淳子。你傷害她，也傷害你的妻子。」（九）

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