牛春嶺背靠系主任這棵大樹，有免費電腦和網路用，自然比別人多了許多便益。那一天，他在系主任辦公室用電腦，小龔也在──那時兩人還沒分手，一花到系裡來，看見他們在辦公室，進來聊了幾句。

一花跟牛春嶺說，能不能向系裡反映一下，也給學生們買一台電腦公用，別讓同學們為寫文章到處打遊擊。「少吃一頓飯，就可以買一台電腦了。」一花轉向小龔尋求支持，「你說是吧，小龔？」

系主任喜歡聚餐，自他們進校，系主任已經帶全系師生在校內、校外餐館，吃過好幾次飯。學生們天天吃食堂，肚裡寡淡，能去飯店吃一頓當然美了。一花飯也吃了，卻不記得好，這會兒倒要什麼電腦。牛春嶺是系主任的門生，當然要維護系主任，再說他自己有電腦用，犯不著捨身為民請命，立馬義正詞嚴：

「系裡本來就經費緊張，哪有錢買電腦？我們有困難應該自己克服，大家不都是去文印社列印嗎？咱們學院的兄弟系不也沒有電腦給學生用嘛！」

還有半截話牛春嶺沒說。一花家裡就有電腦，家又不遠，要列印文章，回趟家就行了，何必給系裡添亂。一花這個人就是只顧小我，從來不考慮大局。

一花臉色愕然，沒再說什麼，跟小龔閒扯兩句，走了。

這事牛春嶺沒乍放在心上。他倒是從這件事上看出，一花骨子裡原來盡是些民主、人權的自由化思想。

與小龔分手後，牛春嶺一門心思做起了學問，發表了幾篇文章。某天晚上，教授老太太組織了一次主題學術會議，安排幾位同學宣講自己的論文。講完後還有時間，沒有被安排的牛春嶺主動上去，宣講自己正在撰寫的論文〈魚戲蓮──中國 古代性文化研究〉。沒講幾句，就被一位教授打斷，說與今天主題無關的內容，就不要講了吧！（六）

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