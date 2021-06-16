我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

通行證（六）

張幸

牛春嶺背靠系主任這棵大樹，有免費電腦和網路用，自然比別人多了許多便益。那一天，他在系主任辦公室用電腦，小龔也在──那時兩人還沒分手，一花到系裡來，看見他們在辦公室，進來聊了幾句。

一花跟牛春嶺說，能不能向系裡反映一下，也給學生們買一台電腦公用，別讓同學們為寫文章到處打遊擊。「少吃一頓飯，就可以買一台電腦了。」一花轉向小龔尋求支持，「你說是吧，小龔？」

系主任喜歡聚餐，自他們進校，系主任已經帶全系師生在校內、校外餐館，吃過好幾次飯。學生們天天吃食堂，肚裡寡淡，能去飯店吃一頓當然美了。一花飯也吃了，卻不記得好，這會兒倒要什麼電腦。牛春嶺是系主任的門生，當然要維護系主任，再說他自己有電腦用，犯不著捨身為民請命，立馬義正詞嚴：

「系裡本來就經費緊張，哪有錢買電腦？我們有困難應該自己克服，大家不都是去文印社列印嗎？咱們學院的兄弟系不也沒有電腦給學生用嘛！」

還有半截話牛春嶺沒說。一花家裡就有電腦，家又不遠，要列印文章，回趟家就行了，何必給系裡添亂。一花這個人就是只顧小我，從來不考慮大局。

一花臉色愕然，沒再說什麼，跟小龔閒扯兩句，走了。

這事牛春嶺沒乍放在心上。他倒是從這件事上看出，一花骨子裡原來盡是些民主、人權的自由化思想。

與小龔分手後，牛春嶺一門心思做起了學問，發表了幾篇文章。某天晚上，教授老太太組織了一次主題學術會議，安排幾位同學宣講自己的論文。講完後還有時間，沒有被安排的牛春嶺主動上去，宣講自己正在撰寫的論文〈魚戲蓮──中國古代性文化研究〉。沒講幾句，就被一位教授打斷，說與今天主題無關的內容，就不要講了吧！（六）

➤➤➤通行證（五）

中國

上一則

養蝶記

下一則

下一個

延伸閱讀

台灣疫情升溫 新加坡要求入境旅客隔離21天

台灣疫情升溫 新加坡要求入境旅客隔離21天
市議會衛生委員會主席 促市府自設疫苗通行證

市議會衛生委員會主席 促市府自設疫苗通行證
皇后區國際電影節6月登場 致敬艾姆赫斯特醫院員工

皇后區國際電影節6月登場 致敬艾姆赫斯特醫院員工
紐約皇后區國際電影節6月登場 致敬艾姆赫斯特醫院員工

紐約皇后區國際電影節6月登場 致敬艾姆赫斯特醫院員工

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02
來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02

愁眉苦臉的醫師

2021-06-12 03:02
「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

台灣圖書館之母 建築師王秋華96歲辭世

2021-06-14 13:01
周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）

藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

2021-06-12 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知