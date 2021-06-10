她乾脆讓自己走進一條幽暗的弄堂，影影綽綽的光，散布在她周遭。空氣中瀰漫著一股隱約的橙花的甜香，但沒有看見花樹，樹在人家的圍牆裡矗立著。她一直往路的盡頭走去，那裡有更多的花樹，更多的氣味。

夜色中，花香在某個局部流動著，濃郁而黏稠。

鼻子使勁尋找著記憶裡的氣味──那永恆而凝固的瞬間。

她眼睛看不到、雙手觸碰不到，但它們無處不在。

燈光夜色下，她走走停停，身心舒暢，如入幻境。某個瞬間，她似有一種感覺，好像過去那個一直緊隨在側的自己──無論是對丈夫的過度依戀、過往之事的沉積，還是林林總總的慌亂與擔憂──忽然不見了。好像，她不是走在故鄉的街巷裡，而是在異國、異鄉的街衢上，獨自一人，無須任何倚靠。

深夜，她帶著那具浸潤過花香的身體，返回連鎖酒店，疲憊而滿足。她的房間在十六樓，室內陳設簡單而溫馨。入睡前，出於職業習慣，她拉開窗簾，察看玻璃窗。她從沒有站在如此高處，打量過這個故鄉的縣城。滿城夜色，明滅、閃爍的燈火，隱約的、流動的聲浪，就在這窗戶底下。

它們近在眼前。

它們與她隔著遙遠的距離。

那天下午，魏敏奇離開外祖母的房子，去了竹林。她站在那裡，聽風劃過竹梢的聲響，布穀鳥一聲兩聲，倏忽而來，又倏忽而去，與童年果園裡聆聽到的聲音如出一轍。在她居住的異鄉，牠們不時現身於窗外的樹林裡，好似同一群鳥在不同時空裡，反覆呼喚或暗示著什麼。

鳥叫聲消失時，她恍惚聽見丈夫的聲音從竹林那頭傳來。

──這一次，她感到了某種不同於往常的平靜。她說不出這種感覺，但她知道這是從未有過的。（全文完）