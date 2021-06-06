阿尼默／圖

沖繩像日本 本土，只過元旦新年。不像台灣 ，一個新年過了，還有一個新年。平日的氣氛對於旅行者來說，比較適合踏行，他喜歡這樣子。

在縣廳站下車。

他在站前廣場佇立了一會兒，拿出在飯店取得的那霸巿街地圖看了一下，走進一家百貨公司。按照樓層標示，上了七樓的書店Libro，在東京池袋的東武百貨也有同名書店，還有詩書專區，他曾經買過幾本英譯詩集。

走到詩書專區，旁邊是沖繩鄉土文化專區。

一眼就看到書架上不同版本的山之口貘詩集，不愧是在日本最為人所知的沖繩詩人。他記得在台灣的詩誌曾讀到這位傳奇性的詩人，戰前在東京從事各種勞動工作，專心一意想成為詩人，潦倒困頓，不改其志。還把一些詩人贊助他回沖繩的船費喝酒喝光了。

他一首名為〈結婚〉的詩，寫他們結婚後，詩沒有了。一種與詩不同的心境，讓他蹲在衣櫥的陰影裡哭叫。

結尾的兩行詩句，印記在他心裡：

錢呵

錢呵地哭泣

曾以筆名發表過一些詩的李溟，已經離開文學青年時代涉足的詩壇。並非因為報償的問題，是因為一些詩人與詩讓他失去那份參與之心。

寫過詩的經歷，讓他進入廣告公司，擔任廣告企畫、撰文的工作。他在行銷與傳播方面逐漸形成專業、逐漸獨當一面，帶領工作團隊。懷有文學之夢的他，進入被視為產業經濟的文化工程領域，既是為了生活，也是某種嘗試。

他仍然讀詩。只是不寫詩、不發表詩。也逐漸少與這個圈子的人聯絡。

看到山之口貘死後半個多世紀，仍然活在沖繩人的心中，李溟感觸良多。在現實與理想之間，常存在著距離，但能夠堅持理想，執意賭上人生，這樣的人是值得尊敬的。文化就因為這樣，才發出意義的光彩。他這麼想。

他知道，與儀公園有山之囗貘詩碑，第二天，他想去看看。

搭乘高架電車回到赤嶺，再回飯店時，已是黃昏。

放溫泉水時，他坐在陽台的休閒椅，看著夕陽西下的景色。不太遠的前方，海在陽光下染成金黃色。一邊是機場，另一邊是海港，像伸出的雙臂環抱著海。

前方可以看到新築的防波堤，懸臂的挖泥船正從海底挖出泥沙，裝入船艙。一些小船穿梭在其間，點綴另一種風景。

泡進溫泉風呂前，他拉開窗簾，讓前方的景色呈現眼前。浸在溫泉裡，兩手正好放在甕形浴缸圓弧周邊。閉上眼睛養神，轟隆轟隆的戰鬥機起飛聲傳入耳際，他並不想張開眼睛，不想看那突兀的風景。

夕陽漸漸掉入海裡。

燈亮起。

浴罷，他打電話給櫃檯，請他們代訂飯店附設在一旁的義大利餐館座席。他想靜靜地用晚餐。

當晚，自己一個人喝了小瓶的紅酒。回到飯店房間，覺得有一些睏倦。看了一下當地的電視節目，早早就睡了。

第二天早上，起身後，又泡了溫泉。在飯店用了早餐，一大片玻璃窗外是大水池，有鳥在石板上踱步，水面映照晨光，像一面鏡子，藍天的白雲移動著。

李溟想先去壺屋，是陶器街，他想去看看陶瓷博物館 。

然後，去與儀公園看看山之口貘詩碑，再到國際通用午餐，然後去歷史博物館和美術館。

仍然搭高架電車，在壺屋附近的車站下車，徒步走到壺屋。先去陶瓷博物館，從一樓看到三樓，瀏覽了沖繩陶瓷。琉球王國的樸素器物反映了他們生活的歷史。既不同於日本，也不同於古中國。沖繩原有自己的歷史，後來受到古中國影響、也有日本影響。現在的沖繩則受到日本影響、美國影響。（二）