薛慧瑩／圖

時間過得真快，無憂無慮的青春似乎就是那麼幾年的事，一轉眼就快要從手指縫裡溜走了。

一天我出門買東西，回家的時候發現，男朋友正坐在我的電腦前和人聊天，聊得似乎還很開心。我湊過去一看，QQ那頭的人是程頌，也不知道兩個人已經聊了多久了。

「你這同學挺有意思的。」男朋友說，「他說讓咱們倆什麼時候有空了，去新加坡 找他玩。說在他家打地鋪，不收錢。」

我說：「你想去新加坡玩嗎？」

「去啊！」男朋友說，「有便宜當然要占了。」

晚上，男朋友睡了，我打開電腦，看聊天記錄。程頌一開始應該是不知道和他聊天的人是我男朋友。他一上來就說自己在新加坡很受歡迎，一到公司就被好幾個女孩看上了，這真是甜蜜的負擔。

我闔上電腦。他還是沒變，沒個正形。我男朋友沒有再提新加坡的事，當然我們也一直都沒有去新加坡。

3

秋天的時候，程頌從新加坡回來了，不過只待了兩個星期就離開了。這些都是于夢然告訴我的。她換了工作，搬了新公寓，住得離我挺近。我看她氣色不錯，問她是不是遇到了什麼好事。她說，她找到了一個新男友。我問她對方是什麼樣的人。她沒有說話，把數碼相機遞給我，讓我自己看照片。

是程頌。

照片應該是在公園裡拍的。他們兩個靠得很近，臉上都有掩飾不住的幸福和欣喜。照片應該是找路人幫忙拍的。

「這次他回國，是專門來跟我表白的。」于夢然有點不好意思，「他說，其實從上大學的時候，他就一直暗戀著我，只是一直沒有勇氣。而且我也一直都有男朋友。」

我有點吃驚，一時間不知道說什麼才好。

「你還記得有一天晚上，咱們倆跟蹤他和水媛的事嗎？」于夢然問我。

我點點頭。

「他說，他早就喜歡上了我，只是不知道我的名字，只知道我住在哪個宿舍。收到水媛的信時，他高興得快瘋了，以為寫信的人是我。可那天去見他的人卻是水媛。咱倆藏在樹後面，他也看到了，眼神一直往這邊飄。」

我想起了那一晚的月亮。原來月光下，還有很多不為人知的故事。

「那水媛知道嗎？」我問于夢然。

「我沒有特意跟她說。我想就算她知道，估計也不會在乎吧！我聽人說，她快結婚了。」于夢然說，「不過程頌在他的博客上，上傳了我們倆的合照後，茹馨好像看到了。她突然給我打電話，七拐八繞的，最後才問我是不是和程頌好了。」

「然後呢？」我問。

「我就說是啊，她的口氣當場就變了。沒有明目張膽地指責我，但語氣陰陽怪氣的，說了一堆有的沒的，就差直接說『朋友妻不可欺』了。可問題是，程頌就算是她的『妻』，那也是『前妻』吧？」

我笑了出來。女生真的是很奇怪的生物。茹馨和程頌，都是過去那麼久的事了。但看到昔日好友和前男友在一起，心裡還是會不舒服。

于夢然和程頌開始了遠距離的戀愛，真人見面的頻率是平均每三個月一次。與此同時，男朋友找到了更好的工作，我也跳了槽，跟著他一起搬去了新的城市。手機 在搬家途中丟了，新家的地方很偏僻，一時間也沒有弄好網路，於是無形中我成了不少舊友眼中的失蹤人口。

兩個月後，一切都進入正軌。我收到了一個消息，于夢然結婚了，可新郎卻是一個我不認識的人。

現在這個時代，好像只需要短短的兩個月，很多事情都可以天翻地覆。比如于夢然其實是奉子成婚，又比如程頌放棄了在新加坡的事業，回到了國內。可他好像故意和所有老同學都切斷了聯繫，沒人知道他在哪裡。

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就這樣過了有小半年，每天都忙忙碌碌的工作生活，上班下班、吃飯睡覺，周末如果不加班，就窩在家裡追劇、打遊戲，二十四小時快得有兩個小時那麼短。回過神來，不免唏噓。日子乏善可陳，正好公司有可以出差去外地的機會，我申請了，然後那年的十月，我去了C城。

C城不大，除了沿海以外，好像也沒有什麼著名的旅遊景點。我在C城待了一個星期。白天在分公司裡忙著培訓，晚上就跟著同事，一起去沿海的夜市上吹著海風吃海鮮。

遇到程頌是我要離開的前一晚。夜市上有背著吉他賣唱的藝人，他給了那人兩百塊錢，讓人唱一首英文歌。高潮部分他還跟歌手合唱，破了音也毫不在乎，精神十分可嘉，惹得眾人紛紛鼓掌。一曲歌畢，他抱著拳向捧場的眾人作揖，看到我的時候，他愣住了。

「高正雯。」他走過來，拽著一個凳子就在我對面坐下，「是你嗎？他們都說你失蹤了。」

「失蹤的人是你吧！」我笑了，「你怎麼也不和以前的同學聯繫了？」

他低著頭，沒接我的話。（三）