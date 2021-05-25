我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

日落（二六）

陸蔚青

晚上趴在網上，仔細研究了各位經紀，發現把這個小區房子價格賣得不錯的，只有一個人。報紙上有照片，全身，兩條細長的腿，占身體的三分之二，一頭披肩髮，戴一個黑邊圓框眼鏡。今年流行款式，有些笨笨的可愛，像中學女生。細眉彎眼，笑得很陽光，郁歡喜歡長成這樣的人。

重要的是，她業績不錯。這個小區從開始入住到現在，賣了幾套，都只在原價上下徘徊，有一套還賠了本。只有這個經紀賣得好，她這一套房居然把價格拉高起來，讓整體價格好看了很多。

第二天早晨就約這個女經紀，名字也好，叫明月。聲音是呢噥的南方口音。郁歡說急著出售，明月說沒有問題。又說她明天領國內來的人看西山區的豪宅，之後就來看郁歡的房子.。

轉一天，經紀果然按時到達。是一個小巧的南方女子，進了門，身材小巧玲瓏，與報紙上的長腿細腰判若兩人。女子卻精明，見郁歡一臉迷惑，就說與你想的不一樣吧！那張照片是華為的新款，朋友趴在草地上仰角照的。郁歡就笑，說手機時代，大家都一樣。

明月模樣清純，說話卻練達。進了房也不坐，裡裡外外轉了一圈，說房子挺乾淨，保持得挺好，只須稍加裝飾一下，就可以上市場。看郁歡有些困惑，說：這個我來弄，等開盤的時候，我帶些窗簾、沙發套什麼的。你這裡也挺好，就是太素淨，家居還行，賣房子還是要高大上一點。你要相信我。我剛從西山區過來，都是富人房子，沒的說。但只要再裝飾一些，價格就更高了。

郁歡說：我就一小破房，與西山區扯不到一起。（二六）

手機 華為

上一則

本次主題：閃亮的日子

下一則

五月情思

延伸閱讀

日落（一三）

日落（一三）
日落（一二）

日落（一二）
日落（一一）

日落（一一）
李小璐新戀情？被拍與鮮肉看電影、同回小區一夜沒出門

李小璐新戀情？被拍與鮮肉看電影、同回小區一夜沒出門

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09
《冰海小鯨》插圖。（徐國能∕圖片提供）

人生始於告別，終於相逢

2021-05-19 03:02
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00

酒裡情懷

2021-05-17 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡