晚上趴在網上，仔細研究了各位經紀，發現把這個小區房子價格賣得不錯的，只有一個人。報紙上有照片，全身，兩條細長的腿，占身體的三分之二，一頭披肩髮，戴一個黑邊圓框眼鏡。今年流行款式，有些笨笨的可愛，像中學女生。細眉彎眼，笑得很陽光，郁歡喜歡長成這樣的人。

重要的是，她業績不錯。這個小區從開始入住到現在，賣了幾套，都只在原價上下徘徊，有一套還賠了本。只有這個經紀賣得好，她這一套房居然把價格拉高起來，讓整體價格好看了很多。

第二天早晨就約這個女經紀，名字也好，叫明月。聲音是呢噥的南方口音。郁歡說急著出售，明月說沒有問題。又說她明天領國內來的人看西山區的豪宅，之後就來看郁歡的房子.。

轉一天，經紀果然按時到達。是一個小巧的南方女子，進了門，身材小巧玲瓏，與報紙上的長腿細腰判若兩人。女子卻精明，見郁歡一臉迷惑，就說與你想的不一樣吧！那張照片是華為 的新款，朋友趴在草地上仰角照的。郁歡就笑，說手機 時代，大家都一樣。

明月模樣清純，說話卻練達。進了房也不坐，裡裡外外轉了一圈，說房子挺乾淨，保持得挺好，只須稍加裝飾一下，就可以上市場。看郁歡有些困惑，說：這個我來弄，等開盤的時候，我帶些窗簾、沙發套什麼的。你這裡也挺好，就是太素淨，家居還行，賣房子還是要高大上一點。你要相信我。我剛從西山區過來，都是富人房子，沒的說。但只要再裝飾一些，價格就更高了。

郁歡說：我就一小破房，與西山區扯不到一起。（二六）