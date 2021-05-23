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萬鑫鑫的陶藝課（三）

藍曉鹿

「那就更不行了。當初妳大哥結婚的時候，妳也失戀了。前頭在辦喜事，後頭妳一個人哭得跟專業哭喪隊似的。結果哪？新娘才生下寶寶，還沒來得及變老娘哩，就跑了。我又繼續左手一把屎、一把尿的，右手還要顧著生魚攤子。終於熬到寶寶長大，也快結婚了，妳又給我失戀！我清清楚楚、明明白白地告訴妳，妳現在要回來，想都別想！」

「楚天要結婚啦？」

「沒空跟妳黑白說啦。我要去標大魚了。欸！把手拿開！統統都給我把手拿開。那條最大的魚是我的啦！誰都不許碰啦！我家金孫快娶媳婦了，今天晚上要請頂頂重要的客人，關係我金孫一生一世的幸福！價錢有什麼問題！你這個老闆，跟你買這麼久了，難道不知道我麗‧亞隆榮的個性？咦，妳怎麼還在？好啦，我真的要去忙了。」

「身為小姑姑的，人家也很想去參加楚天的婚禮啊！」

「妳實在想來參加婚禮也不是不行，但要保證全程都笑咪咪的。當然，若能帶個伴一起，就更好了。就這樣。」

芥末麗麻麻利利地說完，「卡」的一下，電話就斷了。

鑫轉身拉開教室後門的時候，下課鈴響了。從裡頭走出來的同學，都瞪大了眼睛看著她。看什麼看啊？有什麼好看的？不過就是說著、說著聲音就大了一點。她就不信這些藏在金髮之下、碧眼之後的洋腦瓜們，聽得懂她說的中文電話！

出了電影學院的大門，過一個主街口，就是一條夜店街。愛爾蘭酒吧故事小館是其中的一家，因其門楣上有一塊黃色的招牌，左上角還有一片三葉苜宿造型的綠色彩燈，這黃綠搭比其他霓虹燈都更亮眼、更吸睛。

每逢什麼節日，故事小館就會推出女士免費的活動，對窮學生來說，真是無法抵抗的吸引。萬鑫鑫就是在去年三月的聖派翠克紀念日那天，認識前男友的。

那天他和其他男士一樣，穿著苜蓿綠的上衣。一頭金髮卻叫他成為一片綠草當中燦黃的蒲公英，閃閃發亮。已經灌了兩杯啤酒下去的萬鑫鑫，一下就看呆了。

女子癡呆的眼神，是很容易被男人的雷達掃瞄到的。於是，他伸開手來，撥開人群，朝萬鑫鑫所在的角落游過來。終於擠到眼面前了。

「苜蓿」笑著打招呼時，露出整排白淨的牙齒。萬鑫鑫覺得有一股男人賀爾蒙的味道，透過細密的齒縫飄過來。

「苜蓿」說：「小姐，有榮幸可以幫小姐點一份沙拉嗎？」

「我以為你會說，有榮幸可以請小姐喝一杯嗎？」

「喝的老闆請了。那麼，來一份雞肉羊奶酪沙拉？」

鑫鑫舉起手上的大杯健力氏，喝了好大一口。雖說是好大一口，其中一半大是細密的泡泡。泡泡到了嘴裡也沒有破掉，而是密密麻麻地擠在一起，朝喉嚨口湧過去，弄得她覺得喉嚨癢癢的，到嘴邊的話，也和那些泡泡一起吞了下去。

其實她很想說的是：「泡妞也是先做一下功課吧！」來電影學院的這段時間，無聊時她總愛來這裡混。那攏統十多頁的菜單，比教科書還要翻得勤，幾乎要脫落的裝訂線也有她的貢獻。但是她從來也不曾見過「雞肉羊奶酪沙拉」這種東西。

她這點心思被「苜蓿」一眼看穿了。「我和妳說，這是一道私房料理，只有熟客才知道的。酒吧的愛爾蘭裔老闆在近郊有一處農場，他們用的雞肉是自己養的。而且，他們家的火雞比藍孔雀還要漂亮，後背上飾著珍珠哩。」

鑫鑫笑開了。想像著火雞後背羽毛的根部裝飾著或白或黑的珍珠，好像都市女子在鼻翼、舌尖上裝點的鼻環、舌環。

「我說真的。而且這些火雞們還很愛好自由，沒事就四處遛達，因此長出來的雞肉像常去健身房人練出來的肌肉。」說著，「苜蓿」就把綠襯衫的袖子一路捲到了肩膀上，露出硬邦邦且會彈跳的上臂肌。

對於規律運動後形成的有力度、沒肥度的肌肉，鑫鑫完全沒有抵抗力。

「你還真是個泡妞高手！」

酒保斟滿了一杯健力氏，推到鑫鑫面前：「年輕的小姐，妳是在說我嗎？」

鑫鑫苦笑著，臉上的苦度比杯中的苦度多一度。

「要不要和平常一樣，來一盤雞肉羊奶酪沙拉？」

鑫鑫才不像那些嬌滴滴的女人，分手後之前去過的地方、吃過的東西都一應迴避。她是吃大塊滷牛肉搭手工拉麵、嗆辣芥末佐生魚片長大的，神經足夠大條。即便被分手是難過的，但她還不是一樣晃來了頂著三葉苜蓿的酒吧喝酒，享用大盤的雞肉羊奶酪沙拉有什麼問題！（三）

➤➤➤萬鑫鑫的陶藝課（二）

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