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日落（一八）

陸蔚青

劉翔說：我還真不懂離婚的程序，或者你問問別人。

少華說：朱海洋也在離婚。

劉翔吃了一驚，說：他不是剛生了一個孩子。

少華說：是第三個孩子呢！

郁歡說：孩子剛生下就離婚？

少華說：開始是他太太嫌他賺錢少。

郁歡有些糊塗，說：在西山區住的人，會賺錢少嗎？

少華說：那是他太太家的錢，岳父付首期的。獨生女，岳父母打算跟他們住。後來朱海洋回到中國，在那裡遇見了另一個女人。他本來也是IT精英，創業股上市，賺大了，又不想離婚分走財產，如今把公司做成一個空殼──說到這裡，少華似有所悟，眼睛朝向半空中翻著，呆一呆，說這倒是一條道路。

劉翔小店中，酋長家成為生力軍。他們不再去採石廠採石頭了，他們開始以賣石頭為生。有一天夏霧來，手中端著一塊綠瑩瑩的石頭，半尺高，是一個印第安女人，披著頭髮，抱著一個嬰兒，一雙眼睛卻沒有眼珠，是大大的空洞。夏霧說這塊石頭能賣很多錢，劉翔問他是誰做的，他說是母親做的。原來酋夫人是藝術家。

三石頭也滿了十八歲，他們便開始喝酒。喝得不多，卻容易醉，醉了就在樓上打架，劈劈啪啪，不知是哭聲還是叫聲。到了晚上，一家人結伴去酒吧，第二天再來，每個人臉上都掛著彩，瑪莎眼圈瘀青。

郁歡說：你這是怎麼了？

瑪莎也不掩飾，說：昨晚去酒吧跟人打起來，就這樣了。

過了一段時間，酋長的兒女們迷上了買彩票刮刮樂。他們就好像不吃不喝，不買麵包，也不買啤酒，只管一路掛下去。（一八）

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