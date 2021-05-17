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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

白金莊園（九）

賀婉青

她決定打電話給孕母管理公司，為了顯示專業，她特別擬草稿，請美國同學修飾文法，把不會的單字多念幾遍，練習發音，表現得像專業的護理營養師。孕母管理公司沒人接聽電話，親切的寒暄後隨即轉入語音信箱。惠雯遲疑了幾秒，留下名字及聯絡方式，現在很多公司都在家上班，辭退了總機人員，只留語音信箱對外聯絡，惠雯只有等回音了。

惠雯相信疫情是一時的，街頭很多餐廳暫時休業，再艱困的處境跟SARS一樣會雨過天青。三天後再撥，她在電腦總機的制式留話中得到最新的訊息：「孕母管理公司結束營業！」這是她聽過最恐怖的電話留言。

惠雯顧不得隱私保護條款，翻出同學Jennifer工作交接的緊急聯絡人的下方，找到代孕委託人的電話及姓名。這時她只能違反規定，直接聯絡委託人。委託人是Michael，下方列名Andy，註明是Michael的緊急聯絡人。

惠雯倒吸一口氣後，撥電話給Michael，鈴聲響了又響，轉入Michael富磁性的聲音留言：「我現在不是在會議上，就是在電話上，請留下聯絡姓名及電話，我將盡速和你聯絡，祝你有個美好的一天！」

惠雯從他明亮的聲音，想像他不是老頭子，是棕眼、斯文、有涵養的專業人士，四十上下吧，美好的一天將會從聯絡上他開始。

惠雯捏緊嗓子說：「Anne請你回話，有關營養的問題。」她不敢說得太清楚，怕會洩漏客戶的隱私，惹上麻煩，誰知道是不是祕書過濾電話。除了他本人，有多少人知道他委託代孕的事呢？（九）

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