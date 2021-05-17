一個人的買一送一（下）

顏寧儀／圖

但他很喜歡在一整排錄影帶間尋著、看著，有時隔著鐵架，可以看見孤單者也在尋片，或者年輕而百無聊賴的人在好萊塢片的架上隨手取片，經常是他要租的好片卻被租走了。附上押金，租片回家，有時忙了忘了看，還得被催著還片。宅在家裡一定得買一堆零食，以及採買幾本厚得跟磚塊差不多厚的書回家，以度光陰。

現在一個按鍵，繳一點費用，甚至好友分享，想看都看不完，尤其是幾季下來的影集，追個一兩季就沒力了。大陸劇更不敢追，一追變夸父，沒完沒了，心被懸著，最終渴死、睡死在螢幕前，下一檔名劇又來奪目擾心。想追就是有耐性，也沒時間、沒體力，經常看著還打起瞌睡。

出來走走，老人和年輕人壁壘分明。老年人多半一個人坐著發呆，年輕人坐在長桌，面板上那一顆顆發亮的蘋果照得他不知今夕何夕。

他這種剛半百的人，因為這個「百」字，讓人心慌慌，未老先老。彷彿快速催化加快熟化，提早面對即將鋪天蓋地的高齡求生系統者，回想大學時期，第一次被教授帶去參觀所謂的電腦時，那龐大的電腦簡直像飛船剛降落地球，他們這群頂尖的名校人腦圍繞著電腦，直盯盯地看，像是第一次接觸。後來的AI席捲，他的世代更是搭上了財富列車的島嶼錢淹腳目的狂熱年代，街角騎樓、廟會稻埕、雜貨店經常都有人潮聚著簽六合彩、大家樂。麻仔Bar台日日夜夜都站著人，往裡面丟錢拉霸，柏青哥絡繹熙攘，歡樂今宵彷彿沒有盡頭。

他有搭上財富列車，但那列車在半路就放他鴿子了。寧可年輕時沒錢，因為還有希望可拚，晚年沒錢才知悲哀。他因失業，提早結算年金，簡單度日也還可以活口。他想自己不知何時也得了這種假日症？和得團體症差不多吧！他的同類有一半死了，有一半去教堂或者佛堂。

他還活著，年輕時不怕團體，半百卻怕團體，尤其日久長成一副勸世臉是他恐懼的。最多他會去公園，大家都熟悉的臉孔但不熟悉彼此的來歷，彷彿公園落彩的小鴨、小象。

他全身器官最敏感的剛好是鼻子，團體的人臭味讓他不適，吃素者皮膚會飄來一股加工的豆類味，也讓他敬謝不敏。到了夏日，去打禪七，密閉空調飄來女人的狐臭味也很干擾他。怎麼靜坐，一屁就把他打過江，如何八風吹不動？近來他沒再去靜坐班，他怕那種虛心的問候，或許那只是因為自己的心已成頑石。

他知道很多人得假日症還有個原因，是因為本來各自忙碌的家人，突然在假日必須緊密在一起，雖開心相聚，卻也容易摩擦。摩擦可以擦出相思的火花，也可能擦出誤會的齟齬。就像有些日本夫妻面臨退休時，突然想休夫棄妻，因為不想將餘生浪費在不對的人身上了。

他把平日當假日過，把假日當平日過。一個人如果能夠好好安靜地待在房間，大概就能克服空閒所謂的無聊感。每回他望著假日塞爆的淡水和許多觀光名勝 通道時，他常想為何假日要往這些地方擠？這些人不會不知道一定會塞車，但為何還是要去？除了赴約之外，其原因就是不想或不能待在家裡。不想者想來是不知在家裡做什麼，平常習慣有班可以上，在家裡除了手轉遙控器或看手機之外，想想還不如出門曬曬太陽、踏踏青，即使塞車，也是大家塞在一起。不能待在家裡的有的是因家裡沒有溫暖，或想脫離大人的管控。年輕時，自己不也如此？老了看不慣年輕人，而年輕人仇老，不知老之將至。老年人恨少，恨時光無情將自己拋下。

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看完電影，還沒想回家，女兒也還在外面混吧！他決定進入咖啡 館打發時間。

才走到櫃檯，店員就甜美地笑說：今天買一送一喔。

他心想好家在，店員沒有說阿伯您好，這真有禮貌啊！

可不可以另一杯寄杯？

不行喔。（這裡又不是小七）

那一杯冰的、一杯熱的，他想冰的晚一點還能喝。

不行喔，都是要一樣的。

啊，怎麼這麼囉嗦？

你可以把另一杯請人喝啊！今天是我們的好友分享日喔。

就一個人（沒好友，好友是風，風早隨風而逝）。

那你就點一杯啊！

他又不甘心，心想有多送一杯，為何不拿。

我想中杯換小杯，心想兩個小杯剛好一個中杯。

小杯很小喔！櫃檯女生拿出很小的紙杯說著差十元，不考慮還是喝中杯嗎？

他堅定地搖頭，感覺結帳要考驗慾望或者臉皮。

收銀機吐出發票給他，他轉頭發現不知何時，隊伍又更長了。

連咖啡館也得了假日症，長長的隊伍。

一個人的買一送一，眼前兩杯咖啡，多出一杯，敬早走的父親，回憶也是他求生的甜蜜方式。

忽然他拍了自己一記頭，父親不喝咖啡，成了亡靈就更不喝了吧！

蘇門答臘咖啡，蘇門答臘，妻子病景看護的所來處。妻子生病送來了異鄉人，人老了送來了孤獨。死神也等著買一送一，買走風、買走父母、買走妻、買走歲月，等著對他下訂單。

他拿著兩杯咖啡，走到咖啡館窗邊，品嘗咖啡，感到苦澀。這咖啡的苦味彷彿是時間的意志，人生深處原來是寂涼，臉書跳出一句老文字。

過去的未來，他彷彿看見求生的自己喝著黑咖啡，望著這座既熟悉又陌生的城逐漸調暗了光，日頭終於不再刺亮。（下）