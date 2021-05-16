少華說：哪裡能平分，兩個孩子小，平時她又不讓我帶，如今都跟我生分。若都判給了她，我真的是要淨身出戶了。這還不算，離了婚，她收入低，我要一直供養她，一直到她再婚。

郁歡說：她已經有了人，再婚也會很快。

少華說：這裡的老外，有幾個要婚姻。如果他們只同居不結婚，我就要一直供養她。那個老闆我見過，是個輕佻浮華的人。我不明白的是女人，那個人哪點比我好，說白了，錢賺的也沒有我多，如今倒好像靠上了她。如果離婚，我不僅要養她，還要養她的情人。

郁歡見過毛麗麗，長腿細腰，臉龐長得卻怪，兩眉之間很開闊，兩隻眼睛好像吊在鬢角上，一張厚嘴唇。前排牙微微鼓起，有小動物一般莫名的性感和可愛。一種有慾望的可愛。

少華嘆一口氣說：最受不了的是兩個孩子，他們管那個混蛋叫比利叔叔，回來說跟比利叔叔滑雪 、跟比利叔叔游泳 。比利叔叔有許多冰球隊的卡片，老版的，他十幾歲時買的卡片，如今三十多年了，很珍貴、很值錢。他們談論比利叔叔，口氣中滿是崇拜，好像他才是父親，而我在他們眼裡毫無意義，好像根本就不存在。

劉翔和郁歡都沒有說話，也不知道說什麼，只能傾聽，少華現在需要的也是有人傾聽。少華好像一個燃燒的火爐，一杯接一杯地喝茶，他試圖澆滅那些火。郁歡唯一能做的就是給他添茶。

少華喝得大汗淋漓，然後他說還是要尋找能保住財產的方式。如果老婆保不住了，財產也不能讓她都拿走，自己受不了人財兩空。（一七）