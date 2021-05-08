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紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

日落（九）

陸蔚青

他說：我們還是再找找別的銀行吧！我覺得雪娥有點不靠譜。

郁歡說：怎麼不靠譜，你就是太小心。雪娥這樣靈活的人，如果辦不下來，別人也難。

三天之後，雪娥還是沒有回音。郁歡就給她打電話。這次雪娥平穩了許多，沒有荷爾蒙爆棚的激動，倒是懶懶的，聽起來好像睡意朦朧。原來爆豆一樣的聲音，也拖著長音。如果不是嗓音的沙啞，郁歡簡直懷疑不是一個人。提到這個位於紐曼街的小房子，雪娥倒是記得，說：電話裡說不清，你來銀行吧！！

郁歡放下電話就要去，劉翔不放心。他怕郁歡去了，又只看雪娥穿的衣服，也許今天不是枕套，變成床單了。

郁歡說：不會是床單，床單是簡約的時尚之風。雪娥的審美是復古風，繁複又繁瑣。

劉翔說：你這樣，我更不能讓你去，不幹正經事兒。

郁歡就讓劉翔去，自己也認為劉翔更靠譜。早年在國內時，兩個人各有職業，相交的只是家庭生活。劉翔忙，倒是郁歡承擔得多些。出國後，他們承擔的責任發生了變化，甚至郁歡的性格都發生了變化。她變得越來越依賴劉翔。

她把責任推得乾乾淨淨，除了在生活中找樂子，幹點風花雪月的事情，對銀行帳單報稅各種事宜，自動關閉所有感官。偶爾去唐人街參加老鄉會等社團活動，問她做了什麼、誰說了什麼，她基本不知道。

我只是去會朋友的。她說，如果不是為了會朋友，我才不去。

只有劉翔知道，郁歡不是在及時行樂，也沒有人們看到的放鬆，她只是用這樣的方式，掩蓋她的緊張。郁歡很緊張，她語言不好，辦事有障礙。但她又不肯吃苦學習，得過且過。（九）

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