莫菲望著我的眼神，真真正正地像是在望著一個怪物了。

我繼續說：「我累了，身體累了，靈魂也累了。它們兩個都不想再逃了。」

莫菲點燃一支菸，吸了幾口，問我：「警察 那裡怎麼說？」

「現在是重證據、輕口供，他們說已經沒有任何證據，能證明我的說法了。而且，除了我，案子涉及的相關人員也都已經死亡。還有，重光精神病院那裡，有我治療解離性人格分離的診斷證明，所以他們決定不立案、不起訴。」

「為什麼要告訴我？」莫菲問。

「我不知道。也許是因為現在咱們四個又聚在一起了吧！」

「那你接下來有什麼打算？」

我沉默良久，然後說：「我也不是生來就是怪物的。這個世界上有些可怕的人、骯髒的事，能夠把人生生地變成我這樣的怪物。我想要找到她們，然後幫助她們再次變成人。當然，現在的我還不行。得要等到我完全變回人以後。「

莫菲沉默地抽完手裡的菸，吐出一個大大的煙圈。她說：「藍彩恩，我也有一個祕密，你想聽嗎？」

我點點頭。

一個微笑浮上了她的嘴角，她說：「其實當年喜歡夏啟威的，不僅僅只有你和譚小可。我也喜歡過他的，要不然，我怎麼會願意借譚小可的手，送他那部隨身聽呢？為了買下那部隨身聽，我還偷了我哥的錢，被他打了一頓呢！」

她輕鬆的語氣也讓我微笑了起來。

「算了、算了，不提也罷，都是陳年舊事了。」莫菲轉身離開。

我看著她的背影越來越遠，漸漸和紫來山的藍天白雲混為一體。

有些故事，還沒講完那就算了吧！

那些心情，在歲月中，已經難辨真假。（全文完）

➤➤➤娓娓（五三）