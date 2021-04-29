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一隻雞的人間煙火（全文完）

李東文

我問母親，她是不是在懷著我的時候吃了雞血，所以我的皮膚才這麼黑。

母親說：這跟雞血沒什麼關係，是你自己不好。你小時候，一天到晚在外面野，不落家，自己把自己曬黑了，怪你老娘！

牛牛的血被放乾淨了，再把牠整個泡進開水中，均勻燙好，拔毛。

我笨手笨腳，拔了老半天才算是拔乾淨。我有些奇怪，那些賣雞的老闆殺雞怎麼能這麼快呢，幾分鐘就OK。牛牛真肥、真大呀！拔光了毛，起碼還有五斤重。沒毛的牛牛油膩膩的，手感真不錯。

雞毛被開水一燙，散發出一股腥腥的味道，難聞得很。不行，我得洗把臉，臉上、身上沾了不少髒水，我得先洗把臉。

浴室的大鏡子裡，映出一個臉色發青的人。這個人只有一張平板一樣的臉，臉上沒有起伏、沒有五官。具體說是因為我摘了眼鏡，看不清鏡子裡的自己。我甚至有些不敢看鏡子裡的自己，覺得自己正在看的是一個重返陽間的亡靈，而不是一個健康的成年男人。

我把已經無毛變成了屍體的牛牛，放在清水裡泡著，伸了個懶腰。有些累了，這活真是累人呀！我得趕緊弄完睡會。

突然，牛牛從水裡跳了出來。身體一動，移動了一下，掉在地上，馬上站了起來，一路小跑，跑到客廳裡。

我目瞪口呆，簡直就是目瞪口呆。

我眼睜睜看著光屁股的牛牛從身旁走過。牛牛走路的樣子，一扭一拐的，一腳深、一腳淺，別提有多彆扭了。最後，牛牛停在土地公公前面，具體說是停在那個供奉著土地公公的紅色木頭牌子面前，脖子一伸一伸的，像正在說話一樣。

牛牛單腳著地，金雞獨立。

一行水漬，從廚房開始，橫跨客廳。

然後，我嚇醒了。（全文完）

➤➤➤一隻雞的人間煙火（一一）

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