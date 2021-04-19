第二天下午，蘇珊和往常一樣步行到酒館。雖然隔了一晚，城裡仍然是低氣壓，路上行人低頭疾走，臉上都缺乏笑容，或許都在想今天的大遊行 。走著、走著，她覺得有些怪異，突然明白少了一樣東西。

那歌聲消失了！

或許時間還早，但在往日下午就會有歌聲，今天卻沒有任何聲響。真是奇怪的感覺。有那歌聲時，她覺得坐立不安；沒有那歌聲時，她又覺得若有所失。究竟是怎麼回事？

酒館裡仍然只有酒保東尼在擦洗酒杯，見了蘇珊就說：「妳來得正好。等會大家要一起去遊行抗議，妳要不要去？」

「是啊，我要去的，到那裡再和小均會合。他的學校全體師生一起去。怎麼，大家都要去遊行抗議？」

「全城的人都會去吧！」酒保東尼說：「大家都忍無可忍，不打倒炳妖，這日子過不下去。」

果然幾乎全城的人都到了城中廣場。旅館 、餐廳、加油站 、美容院、電玩遊樂場的員工、城裡的中學和小學的師生，甚至療養院行動不便的老人都坐在輪椅上出動。酒館的工作人員全部到齊：王經理、酒保東尼，還有三名樂隊以及蘇珊。

阿炳的三百多名部下也都集中在廣場上，隊伍圍繞著市政廳排成兩排。第二排多半是高大粗壯的工人和農民，有的手裡如飛般舞動著軍旗來吸引人注意。有的把家族歷史和殺戮紀錄寫在赤裸的上身，走來走去驕傲展示他們的美麗紋身。

但是阿炳部下裡最引人注意的倒不是舞旗兵和紋身客，而是前排站著一大堆土頭土腦長得很像阿炳的人。酒保東尼特別指給蘇珊看，說：「看到那些複簡阿炳嗎？」（五）